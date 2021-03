Soddisfazione di Articolo Uno e Sinistra per Ravenna per approvazione emendamento sui circoli: “Grazie a LeU sanato squilibrio su terzo settore”

Articolo Uno Ravenna e Sinistra per Ravenna esprimono grande soddisfazione per l’approvazione dell’emendamento presentato dai senatori di LeU Errani e De Petris e dal senatore del gruppo Misto Sandro Ruotolo che equipara l’attività di somministrazione di alimenti e bevande dei circoli ricreativi, culturali e sociali del terzo settore a quella di bar e ristoranti, questo emendamento infatti, permetterà ai circoli del terzo settore di riprendere la attività economiche interrotte da molti mesi.

Un passo avanti importante – si legge nella nota di Articolo Uno Ravenna e Sinistra per Ravenna – anche per la realtà ravennate dove, soprattutto nel forese, i circoli rappresentano un importante luogo di socializzazione per gli anziani e in generale per tutti i cittadini: luoghi fondamentali per mantenere vivo un tessuto sociale, di collaborazione, di solidarietà fondamentale per reggere anche in situazioni difficili e di emergenza come quella che viviamo.

Grazie a questo emendamento – aggiungono Articolo Uno Ravenna e Sinistra per Ravenna – i circoli, nella speranza che lo sviluppo della situazione pandemica permetta a breve una graduale riapertura in sicurezza, potranno vendere alimenti e bevande, seguendo le stesse regole in vigore per i bar e gli altri locali, dunque nel pieno rispetto della sicurezza sanitaria e della normativa nazionale, seguendo tutte le regole e le precauzioni delle attività economiche.

L’approvazione di questo emendamento è di grande importanza perché viene così sanato uno squilibrio che negli ultimi mesi ha penalizzato molto pesantemente proprio il terzo settore, costretto a interrompere attività di vitale importanza per i circoli stessi – concludono da Articolo Uno e Sinistra per Ravenna.