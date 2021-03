Area ex CMC. Lista per Ravenna sostiene la petizione di “Ravenna si può” contro la “cementificazione”

La notizia è ufficiale ed è uscita proprio oggi. Il bando con cui la Cmc ha inteso vendere, con base d’asta 18 milioni, le sue proprietà immobiliari da 67 mila metri quadrati in zona Darsena a Ravenna, si è chiuso con l’assegnazione a Cia-Conad. Questo per Lista per Ravenna “significa che il grande gruppo cooperativo commerciale potrà, stando alla vigente pianificazione urbanistica, costruirvi 10 mila metri quadrati di aree commerciali e 7 mila di abitazioni, dovendo però in cambio realizzare gratuitamente per il Comune 7 mila 500 metri quadrati di parcheggi e 13 mila di verde.” E Lista per Ravenna continua a nutrire dubbi su questa soluzione e perciò aderisce alla petizione del gruppo Facebook “Ravenna può” lanciata dall’ing. Riccardo Merendi, che chiede al sindaco di adoperarsi “affinché i progetti esistenti relativi all’area CMC siano modificati”, allo scopo che “l’area CMC venga riqualificata sulla base di un progetto che ne valorizzi il potenziale turistico, storico, architettonico, culturale, naturalistico e non edilizio-speculativo.”

In altre parole gli immobili presenti nell’area CMC dovrebbero essere “destinati ad attività finalizzate al recupero delle tradizioni (botteghe artigiane degli antichi mestieri, mosaicisti, orafi, ceramisti ecc.), delle specificità culturali di Ravenna e del piccolo commercio locale; il terreno circostante gli edifici dell’area CMC sia destinato principalmente a parco pubblico e parcheggio di servizio per le attività che si insedieranno nel complesso (questo è già possibile, come detto sopra); il progetto di riqualificazione dell’area CMC sia coordinato con l’incredibile patrimonio storico-artistico, culturale, naturalistico e le infinite risorse di Ravenna nell’ottica di trasformare la città in una vera meta da sogno per i turisti e in un luogo accogliente e sicuro per tutti i cittadini”.

Lista per Ravenna, si legge in una nota, è da tempo “in contatto con l’ing. Riccardo Merendi, promotore della petizione, la condivide e sostiene, raccomandandone la sottoscrizione. Merendi è coadiuvato da Luca Rosetti, consigliere territoriale della nostra Lista nell’Area del Mare. Stante la difficoltà dei movimenti per le attuali restrizioni anti-Covid, chi fosse interessato a raccogliere alcune firme, anche solo nello stretto ambito familiare, può richiederne via mail il modulo, presso i seguenti nostri recapiti: 0544-482225, grulistara@comune.ra.it. Informazioni sulla raccolta dei moduli sono visibili presso il gruppo facebook stesso: http://www.facebook.com/groups/156736196291846/.”

Ancisi e Lista per Ravenna chiedono all’amministrazione comunale di rinunciare “a perseguire ulteriori cementificazioni selvagge, ormai perfino anacronistiche e controproducenti, del proprio territorio, cominciando simbolicamente da quello che è stato un grande centro di potere politico-economico della città, esso stesso primattore delle espansioni edilizie nel circondario ravennate. Non è semplice utopia. Una nuova valanga di appartamenti e di grandi strutture commerciali troverà ostacoli enormi ad avere un mercato in questa parte est della città, dove si concentrano le tre grandi nuove lottizzazioni edilizie urbane ormai in fase di realizzazione: la più avanzata è il vicinissimo Parco Teodora, tra viale Europa e via Canale Molinetto, inseguito a ruota dalla lottizzazione della stessa Conad in atto tra via Destra Canale Molinetto e via Antica Milizia, e da quella intorno al futuro Parco Cesarea, tra via Antica Milizia e viale Europa.”