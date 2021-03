Faenza, la Lega fa un bilancio di 5 mesi d’opposizione: “il centrosinistra è preda di polemiche e divisioni: non è un bello spettacolo”

“La maggioranza ci ha chiesto, in questo periodo difficile con la città alle prese con un’ampia diffusione del Coronavirus, di evitare polemiche: noi abbiamo aderito, poi è il centrosinistra che offre uno spettacolo non bello ai faentini”. La Lega per voce del capogruppo in Consiglio comunale Gabriele Padovani esterna in una conferenza stampa il suo sbigottimento per gli attacchi reciproci fra esponenti della coalizione guidata dal sindaco Massimo Isola e butta sul fuoco le sue fascine, con critiche alle parole carpite all’assessora Martina Laghi (Pd) e per le prese di posizione dell’assessore Massimo Bosi (M5s) e del consigliere Alessio Grillini (Iv).

“Vogliamo anche fare un primo piccolo bilancio del nostro Gruppo consiliare dopo cinque mesi di attività – spiega Padovani, affiancato dai colleghi Roberta Conti e Andrea Liverani, che è anche segretario faentino e consigliere regionale -. Abbiamo avuto una soddisfazione condivisa col Consiglio e ci sono temi che necessitano di chiarezza da chi governa la città”.

“Non possiamo che essere contenti – afferma Roberta Conti – che sia stata votata all’unanimità la nostra mozione con cui si chiede l’impegno da parte del sindaco e della giunta a farsi portavoce nei confronti di Hera e Atesir per azzerare o ridurre la quota della parte fissa di competenza dei titolari delle attività commerciali rimaste sospese in seguito alle misure del Governo per limitare la diffusione della pandemia da Covid. Ora la nostra speranza che si proceda rapidamente nel dialogo con Hera e Atesir”.

“C’è la questione della Residenza per anziani ‘Il Fontanone’ la cui gestione è stata tolta alla cooperativa sociale ‘In Cammino’ per essere affidata all’Azienda di Servizi alla Persona, controllata dal Comune per il 60 per cento – attacca Gabriele Padovani -. All’apparenza sembra, a guardare le cifre in ballo, un volere fare recuperare all’Asp quei 4 milioni di euro di introiti che percepiva per quei 36 richiedenti asilo che ospitava fino a poco tempo fa. Purtroppo sappiamo della non buona gestione della stessa Asp, per la quale la Lega auspica un cambio di governance”.

Questione non digerita dalla maggiore forza d’opposizione è l’approvazione del bilancio del Conami. “Il Consorzio partecipato da molti Comuni della zona investirà 30 milioni di euro ma per Faenza non ci sarà nulla – dice il capogruppo -. In pratica lo ha ammesso lo stesso assessore alle società partecipate Andrea Fabbri, affermando che per la nostra città ci saranno ‘ricadute indirette’. Ma come è possibile?”.

Per i leghisti è tuttora in sospeso, a distanza di quasi due mesi, l’incarico affidato dall’Amministrazione Comunale, legittimamente ma senza gara, a un giovane professionista per il “servizio di coordinamento, redazione ed elaborazione testi per il progetto dedicato al Niballo-Palio di Faenza che comprende la creazione di un archivio digitale storico-fotografico, la realizzazione di una galleria fotografica on line e la produzione di un video promozionale dedicato alla manifestazione” con un compenso di 5.000 euro. “Sto ancora aspettando una risposta ‘vera’ da parte del sindaco Isola e per questo presenterò un’interrogazione nel prossimo Consiglio Comunale – riferisce Padovani -. Non possiamo essere soddisfatti delle sue parole pronunciate evasive in una precedente occasione in gennaio. Questo professionista ha fatto qualcosa? Vogliamo saperlo”.

Per la Lega resta attuale quanto accaduto in settimana con l’assessora Martina Laghi beccata a dire in un microfono rimasto maldestramente aperto “C’è da dire che noi abbiamo dei vigili, ragazzi miei… se dici loro di andare a destra, quelli vanno a sinistra” in riferimento agli operatori della Polizia Municipale, ma poi scusatasi con tanto di comunicato ufficiale. “Dovrebbe dimettersi perché è un atteggiamento diseducativo – conferma Padovani -, perché una persona con i suoi incarichi certe cose non le dovrebbe dire nemmeno ai suoi familiari in casa. C’è anche da rilevare che contemporaneamente delegittima l’operato del suo collega assessore alla Polizia Municipale, Massimo Bosi. Non è un bello spettacolo da offrire ai faentini in momenti come questi”.

Ma agli esponenti leghisti non sono sfuggiti affermazioni dello stesso Bosi, l’attacco subito dal medesimo da parte di Italia Viva e la richiesta del M5s a Italia Viva di uscire dalla maggioranza. “Bosi ha classificato come cluster di contagio le attività sportive, ma credo che volesse intendere altro. L’uscita è stata certamente infelice – dice Padovani – la materia delicata. Noi non siamo qui a chiedere le dimissioni di Bosi: se vuole essere aiutato, noi siamo disponibili. Quello che non va bene è che Italia Viva, Faenza Coraggiosa e Movimento 5 Stelle facciano sciacallaggio all’interno della loro maggioranza dopo avere lanciato alla Lega proprio questa accusa. Mi sembra ipocrisia e sicuramente poco rispettoso verso il sindaco che vede come la sua coalizione lavi i panni in piazza, anziché confrontarsi”.

Nei giorni scorsi Alessio Grillini (Iv) aveva chiesto che si valutasse un cambio di delega per Massimo Bosi, ritenuto non adeguato a essere referente politico della Polizia Municipale: da qui l’attacco del M5S, ma anche di Faenza Coraggiosa a difesa di Bosi e di Martina Laghi. Va tuttavia notato, dal sentore comune come dai commenti social dei lettori, che a Faenza ci sono lamentele legate all’operato della Polizia Municipale, peraltro difesa ed elogiata dal sindaco Isola.

“Purtroppo la gente è stanca per la situazione creatasi a causa della diffusione del virus – afferma Andrea Liverani -. Era abituata bene e, se viene fermata da una forza dell’ordine, a causa del nervosismo che si accumula, ci vuole un niente che scappi qualche parola non a posto. D’altra parte la situazione è nota e il cambiamento può arrivare solo dalle vaccinazioni. La Lega c’è per dare una mano”.

A cura di RoC