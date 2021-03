Ravenna Coraggiosa: ecco i membri del coordinamento e gli otto tavoli tematici per il territorio

Si è formalmente costituita nei giorni scorsi la lista “Ravenna Coraggiosa: di sinistra, ecologista e femminista” che si propone di essere parte attiva del centrosinistra, a sostegno della candidatura a sindaco di Michele de Pascale. Il percorso – iniziato il 4 febbraio con la pubblicazione del manifesto pubblico “Appello per Ravenna Coraggiosa” – è proseguito il 5 marzo con l’assemblea fondativa, a cui ha partecipato anche la vicepresidente della Regione, Elly Schlein. In poche settimane l’appello ha ottenuto oltre 230 adesioni provenienti da mondi vari ed eterogenei, contraddistinte da differenti sensibilità e generazioni, che hanno preso parte ad esperienze civiche e politiche: Articolo Uno, Sinistra per Ravenna, il Movimento delle Sardine, Fridays For Future, Black Lives Matter, nonché soggetti provenienti dal mondo dell’arte e della cultura, della legalità, dei diritti, dell’antifascismo, ed associazioni contro le discriminazioni sociali e di genere.

Lo scorso 10 marzo si è riunito e insediato il coordinamento di Ravenna Coraggiosa. Il coordinamento è formato da Gianandrea Baroncini, Valentina Morigi, Domenico Esposito, Giulia Nuti, Luigi Tripoli, Giulia Bratta, Giovanni Rocchi, Cecilia Regard, Ilaria Morigi, Francesca Impellizzeri, Federica Vicari, Maurizio Marangolo. Tesoriere è stato nominato Carlo Boattini. Infine, Ravenna Coraggiosa comunica di avere deciso di attivare otto tavoli tematici per affrontare in maniera adeguata tutti i principali argomenti di confronto e discussione.

Il primo tavolo è quello della Transizione ecologica, emergenza climatica e opzione ambientale coordinato da Anissa Sofia Beka e Domenico A. Esposito. Il secondo Sanità pubblica universalistica per il diritto alla salute è coordinato da Nadia Simoni e Maurizio Marangolo. Il terzo Cultura, emancipazione e lavoro è coordinato da Federica Vicari e Luigi Dadina. Quello su Welfare generativo, sostegno alle fragilità, contrasto alle disuguaglianze e lotta alle povertà è coordinato da Maura Masotti e Ombretta Ventimiglia. Il tavolo Scuola per tutti e tutte, Università, Politiche Giovanili, Sport è coordinato da Giulia Nuti e Luca Cortesi. Il tavolo su Lavoro, dignità e sicurezza è con Ada Assirelli e Roberto Dradi. Settimo tavolo per Diritti, lotta alle discriminazioni con Cecilia Regard e Luigi Tripoli. Infine ultimo tavolo quello su Politiche del territorio, rigenerazioni urbane, periferie al centro, infrastrutture, investimenti, divario digitale, mobilità sostenibile, partecipazione coordinato da Nevio Senni e Mariella Mantovani.

Nella serata di mercoledì 17 marzo, ovviamente sempre in modalità da remoto, si terrà la prima riunione di tutti i coordinatori dei tavoli tematici.