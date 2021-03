I lavori in viale Matteotti e 2 Giugno a Milano Marittima non piacciono ai consiglieri leghisti

I consiglieri comunali leghisti Puntiroli, Monti, Versari, Salomoni e Garoia intervengono sui lavori del cantiere di viale Matteotti e 2 Giugno a Milano Marittima, avviato nelle ultime settimane.

“I lavori prevedono la realizzazione di due sensi unici – spiegano – al fine di ritagliare lo spazio necessario per la creazione di una pista ciclabile sul Matteotti. A seguito della scarsa circolazione, ad oggi, non è possibile dare un giudizio per quanto riguarda la viabilità, mentre, in attesa della trasformazione del viale 2 giugno, vi sono comunque da rimarcare grosse perplessità per quanto già fatto”.

“Alquanto discutibile – commentano – il posizionamento degli stalli destinati alle auto, mal posizionati, corti e stretti. Se fossero stati realizzati a spina pesce si sarebbero ottenuti molti più posti per la gioia di turisti e residenti. Ancor più discutibile è la pista ciclabile che potrebbe portare serie conseguenze a chi ne farà uso in quanto molto pericolosa; progettata parallelamente ai parcheggi senza aver previsto alcun divisorio, neppure un cordolo, semplicemente delimitata da una striscia gialla. Basterebbe l’apertura maldestra di una portiera di un’autovettura per creare un serio sinistro”.

“Discutibile anche il posizionamento dei cassonetti dell’immondizia posti in mezzo alla strada – concludono i leghisti -. Ci auguriamo che il Sindaco e l’assessore competente tengano conto di queste problematiche e ne facciano tesoro per migliorare l’opera”.