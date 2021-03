Ancarani (FI): “quali soluzioni per accelerare la consegna pratiche allo Sportello Unico Edilizia del Comune?”

Il capogruppo di Forza Italia, Alberto Ancarani, ha presentato un’interrogazione in Consiglio Comunale a Ravenna “per conoscere quali azioni si intendano intraprendere per riportare nei tempi previsti dalla legge la consegna dei documenti richiesti da tecnici e cittadini consentendo loro di esercitare i loro diritti e con quale autorità il Comune di Ravenna si sia arrogato il diritto di estendere a 60 i termini entro i quali effettuare le consegne”. Ancarani chiede anche “se risultino le problematiche appena evidenziate, come si intenda impedire che i cittadini ricevano risposte ambigue allorquando richiedono documenti che non possono che essere nella disponibilità del Comune e quali azioni intenda intraprendere per non sottoporre l’amministrazione comunale a legittime richieste di risarcimento danni a causa dei ritardi dell’ufficio in questione”.

Ancarani sottolinea che “la fase pandemica, con lo smart working e l’’effetto molla’ degli accessi agli uffici comunali determinatosi dopo il primo lockdown ha particolarmente appesantito il lavoro dello Sportello Unico per l’edilizia. La fase pandemica ha inoltre reso il mercato immobiliare, almeno per chi acquista, particolarmente conveniente e dunque sono aumentate le richieste di accesso atti al fine di ottenere la documentazione necessaria per le relazioni tecniche integrate indispensabili per i rogiti”. Il governo ha introdotto il Superbonus 110% che rende particolarmente convenienti le ristrutturazioni immobiliari e la cui scadenza è fissata per il 30 giugno 2022, “tempistica particolarmente stretta essendo necessari adempimenti burocratici e lavori di edilizia particolarmente consistenti per poterne beneficiare”.

“Molti cittadini e molti tecnici – precisa Ancarani – ricevono i documenti richiesti in termini ampiamente superiori a quelli previsti dalla legge che sono 30, e che inspiegabilmente il Comune ha autonomamente deciso di far diventare 60 dichiarandolo espressamente nel proprio sito e che nella pratica superano di media i 75!, e che oltre a dover sottostare a simili illegittime tempistiche in alcuni casi ricevono risposte ambigue quali ‘i documenti da lei richiesti risultano al momento irreperibili’, risposte assolutamente inaccettabili in quanto l’amministrazione omette di esplicitare se tali documenti siano definitivamente perduti o non ammette la propria evidente responsabilità circa l’irreperibilità stessa”.

“La dilatazione dei tempi costituisce per il cittadino un gravissimo danno economico, con particolare riferimento alla eventuale impossibilità di accedere al Superbonus, e ciò potrebbe portare a cause civili per risarcimento danni da parte dei cittadini con ulteriore aggravio di costi per le casse comunali” conclude il capogruppo.