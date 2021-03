I Lavori del Consiglio comunale di Ravenna, nella seduta di martedì 16 marzo

Ieri, martedì 16 marzo, (per chi volesse rivederla http://bit.ly/archivio-sedute-cc) si è tenuto il Consiglio comunale di Ravenna. Sintesi dei lavori:

Approvata delibera “Manifestazione di volontà alla vendita di aree di terreno di proprietà comunale inserite nel Piano urbanistico attuativo (Pua) comparto 1 Poc logistica – via Trieste – via Classicana – via Canale Molinetto, a favore di Sapir Porto intermodale Ravenna Spa

È stata approvata la delibera “Manifestazione di volontà alla vendita di aree di terreno di proprietà comunale inserite nel Piano urbanistico attuativo (Pua) comparto 1 Poc logistica – via Trieste – via Classicana – via Canale Molinetto, a favore di Sapir Porto intermodale Ravenna Spa” con la seguente votazione: 19 favorevoli (Pd, Italia Viva, Sinistra per Ravenna, Pri, Art.1-Mdp, Ama Ravenna), 6 contrari (Lista per Ravenna, Lega Nord, CambieRà, La Pigna), 3 astenuti (Gruppo Alberghini, Ravenna in Comune, Emanuele Panizza del Gruppo misto).

Ha presentato la delibera l’assessora all’Urbanistica, Federica Del Conte spiegando che con la presentazione del Piano urbanistico attuativo (Pua) Comparto 1 “Poc Logistica” si rende necessaria l’acquisizione da parte di Sapir Porto intermodale Ravenna Spa delle aree di terreno individuate nel piano particolareggiato con le sigle C2 e C3, rispettivamente di circa 1.294 mq. e di circa 1.019mq. Tali aree risultano già inserite nel Piano delle alienazioni dell’anno 2021 e il valore della vendita è stato stabilito in 40 euro a metro quadro.

Sono intervenuti nel dibattito: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Lorenzo Margotti (Pd).

Il gruppo Lista per Ravenna ha chiesto se ci sono proprietà private all’interno delle aree e a che punto è l’iter di acquisizione.

Il gruppo Pd ha evidenziato come, anche attraverso una delibera così tecnica, si manifesta l’interesse del Comune verso lo sviluppo del porto.

Approvata delibera sull’acquisto di un immobile di proprietà di Arpae da destinare al Teatro Rasi

Il Consiglio comunale ha approvato la delibera “Acquisto immobile di proprietà di Arpae adibito a magazzino sito in via Alberon n. 17 da destinare a servizio del Teatro Rasi” con la seguente votazione: 29 favorevoli (Lista per Ravenna, Pd, Italia Viva, Sinistra per Ravenna, Pri, Lega Nord, Marco Maiolini del Gruppo misto, Art.1-Mdp, Ravenna in Comune, Ama Ravenna, CambieRà, La Pigna, Gruppo Alberghini), 1 astenuto (Emanuele Panizza del Gruppo misto). Ha presentato la delibera l’assessore al Patrimonio, Massimo Cameliani, che ha spiegato come era desiderio dell’Amministrazione comunale da quasi 20 anni di poter acquisire questa proprietà con accesso in via Alberoni, ma adiacente al Teatro Rasi che potrà, così, utilizzare questi spazi per le proprie attività, come sala prove e nuovi camerini. Si tratta di una parte dell’edificio di proprietà di Arpae, in buono stato, e anche di una parte scoperta che viene acquista per 115mila euro. È intervenuto Lorenzo Margotti (Pd) per esprimere compiacimento in merito all’acquisizione di uno spazio importantissimo che andrà a servizio dell’attività culturale del Rasi.

Approvata delibera su permuta di terreni tra Comune e un privato

È stata approvato la delibera “Manifestazione di volontà alla permuta di area di terreno di proprietà comunale ubicata in prossimità di via dell’Otello con terreno ubicato in via della Lirica a Ravenna di proprietà privata” con la seguente votazione: 22 favorevoli (Pd, Italia Viva, Sinistra per Ravenna, Pri, Lega Nord, Art.1-Mdp, Ama Ravenna), 1 contrario (Marco Maiolini del Gruppo misto), 6 astenuti (Lista per Ravenna, Ravenna in Comune; CambiRà, Learco Vittorio Tavoni della Lega Nord, La Pigna, Gruppo Alberghini). Ha presentato la delibera l’assessore al Patrimonio, Massimo Cameliani, che ha spiegato come la porzione di terreno comunale servirà al privato per accedere in sicurezza alla propria abitazione, mentre l’area privata farà parte dell’area verde Carlo Urbani.

È intervenuto nel dibattito Marco Maiolini (Gruppo misto) che si è dichiarato contrario perché tante altre proprietà si trovano in questa situazione a cui è già stata negata la stessa possibilità.

Approvata delibera su integrazione della programmazione biennale di acquisti di forniture e servizi in merito al progetto denominato “Ravenna – Ambito San Biagio Nord: rigenerazione sociale, ambientale, architettonica e funzionale”

Il Consiglio comunale ha approvato la delibera “Rigenerazione sociale, ambientale, architettonica e funzionale dell’ambito San Biagio Nord a Ravenna – concorso di progettazione art. 154 comma 4 dlgs 50/2016 con opzione di affidamento progettazione definitiva ed esecutiva – integrazione della programmazione biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022” con la seguente votazione: 26 favorevoli (Gruppo Alberghini, Lista per Ravenna, Pd, Italia Viva, Sinistra per Ravenna, Pri, Marco Maiolini del Gruppo Misto, Art.1-Mdp, Ravenna in Comune, Ama Ravenna, Lega Nord, La Pigna, CambieRà) e 1 astenuto (Emanuele Panizza del Gruppo Misto).

La delibera è stata presentata dall’assessora alla Rigenerazione urbana, Federica Del Conte, che ha sottolineato l’importanza di questo passaggio tecnico per poter avviare concretamente il bando per il concorso di progettazione a due gradi relativo alla rigenerazione sociale, ambientale, architettonica e funzionale di alcuni edifici situati in via Dorese e in via Cicognani e delle aree pubbliche circostanti. Per il progetto, denominato “Ravenna – Ambito San Biagio Nord: rigenerazione sociale, ambientale, architettonica e funzionale” il Comune si è aggiudicato un finanziamento regionale di circa 5.300.000 euro, classificandosi quarto nella graduatoria del Bando regionale Piers (Programma integrato di edilizia residenziale sociale) sui temi della rigenerazione urbana. Alcuni mesi fa è stato anche firmato un protocollo con l’Ordine degli architetti, uno strumento innovativo di collaborazione, che prevede la loro consulenza nella stesura del bando.

Nel dibattito sono intervenuti: Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) e Cinzia Valbonesi (Pd).

Il gruppo Lista per Ravenna, anticipando il voto a favore, ha evidenziato l’importanza e la necessità dell’intervento di qualificazione di quella zona.

Il gruppo Pd ha sottolineato che questa delibera tecnica è necessaria per far partire concretamente il progetto che ha elementi molto innovativi, come il protocollo con gli architetti.

Approvati all’unanimità due ordini del giorno: sostenere il treno di Dante a idrogeno e impegno contro la violenza sulle donne

Durante la seduta è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno “Per sostenere l’alimentazione a idrogeno del treno di Dante sulla linea Firenze-Faenza-Ravenna”, presentato da Patrizia Strocchi (Pd), Chiara Francesconi (Pri), Mariella Mantovani (Art.1-Mdp), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Michele Casadio (Italia Viva), Daniele Perini (Ama Ravenna), Massimo Manzoli (Ravenna in Comune), Marco Maiolini (Gruppo misto). Sono intervenuti nel dibattito: Patrizia Strocchi (Pd), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Mariella Mantovani (Art.1-Mdp).

Sempre all’unanimità è stato votato l’Ordine del giorno “Basta violenza contro le donne”, presentato da Chiara Francesconi (Pri), Fabio Sbaraglia (Pd), Daniele Perini (Ama Ravenna), Mariella Mantovani (Art.1-Mdp), Michele Casadio (Italia Viva), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna).

Sono intervenuti nel dibattito: Andrea Vasi (Pri), Mariella Mantovani (Art.1-Mdp), Patrizia Strocchi (Pd), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Daniele Perini (Ama Ravenna), Nicola Pompignoli (Lega Nord), Marco Maiolini (Gruppo misto), Emanuele Panizza (Gruppo misto), Chiara Francesconi (Pri), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna).

Il Gruppo Partito Repubblicano Italiano in merito all’approvazione in consiglio comunale dell’ OdG “Basta violenza sulle Donne .

I consiglieri del PRI, Francesconi e Vasi, hanno espresso soddisfazione in merito all’approvazione dell’Ordine del giorno, con il voto unanime del consesso cittadino e firmato da tutti i gruppi di maggioranza, che chiede ulteriori azioni da svolgere in futuro per provare a scongiurare la violenza nei confronti delle donne.

Il gruppo Repubblicano sottolinea in un comunicato stampa come “nel documento votato si parta da una analisi dei dati nazionali non certo confortanti in proposito e si arrivi all’approfondimento della situazione locale ravennate che occorre sempre più affrontare con serietà e concretezza. Nel nostro Paese sono ancora tante le donne che vivono enormi difficoltà, a seguito di un episodio di violenza, nel denunciare gli abusi alle autorità competenti: questo infatti implica un costo – non solo economico – ma per lo stress psicologico che implica seguire tutto il percorso giudiziario e per la frustrazione a volte derivante da aspettative disattese, in particolare circa ai risultati più tempestivi riguardo alla propria protezione o ai provvedimenti sul maltrattante. Vasi e Francesconi hanno evidenziato come l’Italia sia stata ammonita dall’Unione Europea, tanto che entro il 31 marzo dovrà dare risposte alla stessa sulle mancanze di una tutela legislativa efficiente nei confronti delle vittime di violenza. Per i Repubblicani è di fondamentale importanza l’azione locale e lo stimolo che questa deve proporre in modo perseverante al sistema politico nazionale affinché vengano prese decisioni ancor più forti e significative per contrastare il problema, terribile e complesso”.

A tal proposito nel Consiglio Comunale di ieri i Consiglieri chiesto che l’amministrazione – oltre a continuare a supportare i centri antiviolenza Ravennati e a sostenere sostanzialmente le attività nelle scuole atte al creare consapevolezza ai bambini /ragazzi futuri uomini – attivi con le rappresentanze sindacali e altre amministrazioni una rete di servizi, incluso il sostegno nella ricerca di un lavoro, che affianchino la donna nel suo percorso di uscita dalla violenza. Hanno inoltre sollecitato la predisposizione di tavoli al fine di pervenire ad accordi che consentano di attivare strumenti per la sensibilizzazione delle imprese alla prevenzione delle molestie e violenze sul luogo di lavoro e, infine, hanno invocato la creazione di momenti di formazione strutturati e continuativi per gli operatori coinvolti, allo scopo di migliorare in ogni sua fase la qualità della presa in carico delle donne vittime di violenza.