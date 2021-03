La Pigna: “Ponte Teodorico: de Pascale dica la verità sulle cause della mancata apertura”

La lista civica La Pigna torna alla carica sul Ponte Teodorico, anche perché sia RFI sia l’Amministrazione comunale continuano a tacere sulla riapertura prima annunciata a fine dicembre, poi spostata a fine febbraio, mentre al 18 marzo ancora non se ne sa nulla. “Il Sindaco uscente de Pascale racconti la verità ai ravennati circa le cause dei ritardi che impediscono la mancata riapertura del Ponte Teodorico. Ritardi che causano notevoli disagi ai ravennati e alle attività economiche, queste ultime già penalizzate dalla crisi economica imperversante. – scrive in una nota Veronica Verlicchi candidata Sindaco della Pigna – Le notizie che sono state diffuse dagli uffici di de Pascale in questi mesi, anche in risposta alle nostre pressanti richieste, hanno di volta in volta procrastinato la riapertura del Ponte, fino all’ultima comunicazione che fissa la data di fine febbraio come ultima per l’inaugurazione del nuovo ponte. E invece, siamo arrivati alle seconda metà di marzo e non si sa nulla sulle tempistiche. Silenzio assordante da de Pascale e i suoi. Eppure, dal punto di vista tecnico, la realizzazione del nuovo ponte non presenterebbe particolari difficoltà, poiché la struttura vene interamente realizzata e assemblata nel sito di produzione per poi essere posata, saldata e fissata in loco. È assurdo che l’amministrazione non dia notizie in merito a questo ennesimo ritardo. Noi ravennati meritiamo delle risposte e non un irresponsabile silenzio.”