Daniele Perini (Ama Ravenna): un Parco della Memoria per ricordare le vittime della pandemia

Daniele Perini capogruppo di Ama Ravenna ha avanzato all’Amministrazione comunale la proposta di creare un “PARCO DELLA MEMORIA” per ricordare che la “nostra comunità ha pagato, e sta continuando a pagare, un tributo purtroppo assai elevato alla pandemia in termini di sofferenze e di vite umane, con tanti nostri famigliari, amici, vicini che ci hanno lasciato, determinando un vuoto ben difficilmente colmabile.” Secondo Perini, considerando che “Ravenna avrà presto una nuova grande area verde, il Parco Cesarea, i cui lavori hanno avuto inizio nel novembre scorso, ricompresa tra via Antica Milizia, via Don Carlo Sala e lo scolo Lama, tra i campi sportivi del Dribbling e il nuovo centro Kirecò” si potrebbe valutare di creare all’interno del nuovo parco l’area del “Parco della Memoria”.

Sempre Daniele Perini evidenzia che “sono numerose le situazioni in cui i famigliari prestano assistenza a persone diversamente abili, giovani e non, nonché ad anziani con gravi problemi e patologie, non di rado allettati, che vivono nelle proprie abitazioni” e perciò chiede al Sindaco e alla Giunta “se sia previsto un piano vaccinale per i famigliari; se esso abbia già avuto inizio; di conoscere, comunque, eventuali maggiori dettagli e precisazioni in merito.”