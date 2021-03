Emergenza sfratti: Forza Italia propone protocollo per aiutare inquilini e proprietari colpiti dall’emergenza Covid-19

“Ravenna prenda spunto da Bologna e promuova un protocollo di intesa fra le istituzioni coinvolte negli sfratti per morosità” Questa la proposta di Forza Italia che verrà introdotta in un ordine del giorno in programma nel consiglio comunale e presentato dal capogruppo Alberto Ancarani.

L’iniziativa è stata promossa dalla coordinatrice comunale di Azzurro Donna, Eleonora Zanolli e sul punto vi è già la disponibilità di Gian Paolo Babini, presidente di Confabitare Ravenna. Il protocollo d’intesa, già adottato nel capoluogo di regione vedrebbe coinvolti Comune, Prefettura, Tribunale, organizzazioni sindacali, Consiglio dell’Ordine degli avvocati e favorirebbe interventi tempestivi ed efficaci a sostegno degli inquilini e dei proprietari, nei casi di fragilità economica e morosità incolpevole, anche in conseguenza dell’emergenza Covid 19.

Tali misure consisterebbero, in via principale, nell’erogazione di un contributo a fondo perduto (con copertura regionale), pari quantomeno al 80% della morosità pregressa, aumentata di un “quid” a titolo di spese di procedura, da erogarsi da parte dell’amministrazione direttamente nelle mani dei proprietari. L’obiettivo primario è quello di aiutare i cittadini, colpiti da una drastica riduzione del reddito e dalla conseguente difficoltà di pagare il canone di locazione, tutelando nel contempo la proprietà. In tal modo si contribuirebbero a evitare innumerevoli procedure di sfratto e le conseguenti, disastrose, ricadute sociali.