Cervia, la Lega presenta ordine del giorno sulla riorganizzazione della macchina comunale

I Consiglieri comunali di Cervia della Lega Enea Puntiroli, Daniela Monti, Stefano Versari, Gianluca Salomoni e Monica Garoia hanno presentato un OdG con cui invitano il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta a creare “un tavolo di confronto composto da tutte le forze politiche, integrato da tecnici qualificati, volto allo studio della riorganizzazione dell’intera macchina amministrativa dell’Ente, riorganizzazione fondamentale per il buon funzionamento del Comune e dei servizi rivolti ai cittadini, imprenditori e turisti.”

Testo dell’ordine del giorno sulla riorganizzazione della macchina comunale

Premesso che è notizia recente che il segretario generale del Comune dott. Alfonso Pisacane lascerà il proprio incarico per altro Comune; che a seguito dei pensionamenti già avvenuti e altri che avranno luogo a breve termine, di dirigenti dell’Ente e del comandante pro tempore della PL di Cervia, l’organico dirigenziale si ridurrà a soli due componenti; che dirigenti e responsabili capaci, motivati, preparati e di esperienza sono fondamentali per il buon funzionamento dell’apparato amministrativo.

Vista la necessità di dare una organizzazione efficiente e funzionale alla macchina amministrativa dell’Ente e che tali scelte avranno conseguenze strategiche nella gestione del Comune anche per le future amministrazioni, quindi ben oltre al mandato del Sindaco Medri.

Ritenuto che sia necessaria una riorganizzazione della macchina amministrativa mantenendo equilibrio tra l’organico necessario e la spesa del personale; che sia necessario valorizzare al massimo il personale già in servizio utilizzando criteri di meritocrazia per dar la possibilità di emergere a chi evidenzia doti e capacità nello svolgimento dei propri compiti; che stante i cambiamenti dirigenziali previsti si apra anche l’opportunità di meglio organizzare alcuni settori equilibrando le risorse umane e valorizzando professionalità e competenze del personale in servizio.

Considerato che la figura del Segretario Generale si rende quanto mai necessaria in un Comune delle dimensioni e della complessità come quelle di Cervia, soprattutto per le competenze di direzione generale e in materia di gestione del personale. Dovrebbe inoltre essere dotato di compravate competenze gestionali e di organizzazione delle risorse umane, oltre che capacità su materie giuridiche-contrattuali, affari generali, anagrafe, protocollo, innovazioni teologiche; che il settore del turismo e delle attività economiche sono servizi molto sottodimensionati per l’importanza che ricoprono a Cervia, sia numericamente che a livello di mole di lavoro ad essi collegati. Tali servizi meriterebbero un dirigente a tempo pieno con maggiori risorse di personale, eventualmente sottraendo a Cervia Turismo la competenza per la programmazione turistica e rimettendo in capo al servizio turistico la gestione degli eventi; che deve essere migliorata l’organizzazione del corpo di Polizia Locale, aumentando la presenza degli agenti su tutto il territorio, spostando progressivamente il personale dai ruoli amministrativi d’ufficio a quelli di presidio del territorio; e ringiovanendo il corpo con l’introduzione di nuovi agenti, per poter garantire e migliorare il controllo di alcuni fenomeni endemici come quelli dei furti nelle abitazioni, vandalismo, risse, degrado urbano e malcostume; che il patrimonio, il demanio e il porto, per la grande valenza strategica e la loro connotazione territoriale, dovrebbero ricadere nel settore che si occupa di Urbanistica, Lavori Pubblici e Ambiente; che il settore ambiente, nonostante l’importanza crescente della sensibilità ambientale, del Patto di Parigi sulla riduzione della CO2 e agli impegni presi dall’Italia e dalla Regione Emilia Romagna sulla differenziazione nella raccolta dei rifiuti, e sulla diffusione di alcuni comportamenti virtuosi in termini di risparmio energetico e protezione dell’ambiente, vede una unica persona dedicata al servizio; che ci sono inoltre altri importanti settori da potenziare per una città più a misura d’uomo, come ci ha indicato anche la pandemia, ovvero quelli legati alla cultura, alla scuola, ai sevizi sociali ed alla sanità. Per il loro miglioramento sarebbe necessario individuare un rafforzamento del personale e soprattutto un dirigente di riferimento eventualmente anche condiviso con altri Enti locali a noi vicini, come ad esempio Cesenatico o Ravenna.

Invitiamo il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta alla creazione di un tavolo di confronto composto da tutte le forze politiche, integrato da tecnici qualificati, volto allo studio della riorganizzazione dell’intera macchina amministrativa dell’Ente, riorganizzazione fondamentale per il buon funzionamento del Comune e dei servizi rivolti ai cittadini, imprenditori e turisti.