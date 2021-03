OdG di Bonaretti (M5S Cervia) contro ogni forma di discriminazione

Pierre Bonaretti, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, ha presentato un ordine del giorno dal titolo “Uniti contro ogni forma di discriminazione sessuale o di genere”, in seguito all’aggressione subita da una coppia omosessuale, a Roma.

“La politica e le istituzioni, ad ogni livello, hanno il dovere di condannare fermamente qualsiasi tipo di discriminazione, siano esse derivanti da motivazioni razziali, religiose, di orientamento sessuale, dall’aspetto fisico, o da altre ragioni per le quali un individuo possa essere oggetto di atti di violenza verbale o fisica – sottolinea Bonaretti -. Tutti noi, amministratori e cittadini, di fronte a tali atti di violenza gratuita, ancora in atto nel 2021, abbiamo il dovere di chiedere che la politica faccia di più, al fine di tutelare la libertà individuale e combattere le discriminazioni”.

Nell’ordine del giorno “Uniti contro ogni forma di discriminazione sessuale o di genere”, Bonaretti chiede che “l’Amministrazione cervese sia firmataria di una lettera aperta in cui si faccia appello alle forze politiche tutte presenti in Senato, affinché l’approvazione di un testo di legge contro l’omotranslesbofobia e qualsivoglia metodologia di discriminazione sessuale o di genere divenga una priorità e trovi attuazione in tempi brevissimi”.

Il capogruppo chiede anche che “l’Amministrazione s’impegni nel promuovere incontri, eventi, tavoli di confronto e ogni altra iniziativa che si reputi opportuna al fine di educare ai valori di tolleranza e rispetto nei confronti della diversità di genere” e infine che “in occasione del 17 maggio, “Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia”, anche nel nostro Comune vengano organizzati incontri, eventi, tavoli di confronto e ogni altra iniziativa che l’Amministrazione reputi opportuna per sensibilizzare sulla questione”.