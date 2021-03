Martedì 23 marzo si riunisce il consiglio comunale di Ravenna: l’ordine del giorno dei lavori

Domani, martedì 23 marzo, alle 15.30, si riunirà il Consiglio comunale, in videoconferenza con collegamento esclusivamente da remoto, visibile anche sulla pagina facebook Comune di Ravenna e il giorno successivo sul sito del Comune all’indirizzo http://bit.ly/archivio-sedute-cc.

La seduta si aprirà con la trattazione dei seguenti question time: “Allarme sulla situazione degli argini” di Marco Turchetti, consigliere Pd; “Quali soluzioni per accelerare la consegna pratiche presso lo Sportello unico edilizia del Comune?”, di Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia; “Qual è stato il ruolo dei sindaci nel passaggio in zona rossa della Romagna dal giorno 8 marzo 2021?”, di Veronica Verlicchi, capogruppo la Pigna.

L’assessora alla Pubblica istruzione, Ouidad Bakkali, presenterà la proposta di ratifica della deliberazione di giunta comunale “Approvazione buono comunale baby-sitter per periodo di sospensione delle attività educative e scolastiche mese di marzo 2021. Variazione di bilancio con applicazione avanzo vincolato del risultato d’amministrazione presunto 2020″.

Quindi sarà la volta delle mozioni: “Per l’azzeramento dell’aumento della parte variabile del compenso dell’amministratore delegato di Hera spa”, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna; “Per la realizzazione del reddito energetico a Ravenna” a cura di Marco Maiolini, capogruppo Misto; “La Regione progetti da subito le varianti all’Adriatica di Mezzano e Fosso Ghiaia”, presentata dai consiglieri Alvaro Ancisi, capogruppo Lista per Ravenna, Alberto Ancarani, capogruppo Forza Italia, Samantha Gardin, capogruppo Lega nord; “Per il finanziamento della progettazione della variante di Mezzano, presentata da Veronica Verlicchi, capogruppo La Pigna, in discussione congiuntamente con l’ordine del giorno “Per migliorare la sicurezza delle frazioni del comune di Ravenna attraversate dalla strada statale 16”, a cura di Fabio Sbaraglia, capogruppo Partito democratico, Michele Casadio, capogruppo “Italia Viva”, Andrea Vasi, consigliere Pri, Mariella Mantovani, capogruppo “Articolo uno – Mdp”, Daniele Perini, capogruppo “Ama Ravenna”, Michele Distaso, capogruppo “Sinistra per Ravenna”.