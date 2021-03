Odg sul verde nel Regolamento in via d’approvazione: come mai spariscono commi già votati all’unanimità? Lo chiede Progetto Cervia

Quanto dell’ordine del giorno approvato all’unanimità dal consiglio comunale nell’aprile 2019 è confluito nel nuovo Regolamento del Verde? È questa la domanda che pone all’alba dell’approvazione del nuovo documento che regolerà il verde pubblico e privato a Cervia (da parte del Consiglio comunale il prossimo martedì 30 marzo) la Lista civica Progetto Cervia. “L’odg era stato proposto dall’allora consigliere comunale Michele Fiumi – spiega il presidente della Lista civica, Pietro Paolo Pollini – dopo che i cittadini del consiglio di zona Cervia Centro e zona Terme, già a partire da febbraio 2019 avevano iniziato una raccolta firme a tema verde pubblico e privato. Il Regolamento vigente era vessatorio e restrittivo ed inadatto ad affrontare l’ingente mole di danni sia in aree private che pubbliche, determinata da un patrimonio arboreo ormai di difficile gestione. Il documento proposto da Fiumi era divenuto un odg approvato all’unanimità da tutte le forze politiche il 9 aprile 2019, l’ultimo consiglio prima delle Amministrative. Tale documento dunque conteneva già norme da inserire nel nuovo Regolamento del verde, pronto, oggi, ad essere approvato e divenire operativo.”

Ma quanto, di quell’ordine del giorno, è stato fatto proprio dal documento che il 30 andrà in approvazione?

“È stata ampliata la platea di casi in cui è previsto l’abbattimento di alberi privati, – prosegue Pollini – inserendo situazioni di stretta necessità quali danni alle reti tecnologiche o a recinzioni private, frequentemente segnalati dai cittadini. Lo stesso vale per gli abbattimenti d’urgenza per immediata pericolosità: memori dei recenti casi di calamità naturale che hanno colpito il nostro litorale, gli Amministratori non prevedono l’obbligo di piantagione sostitutiva nei confronti di alberi caduti accidentalmente o con evidenti segni di cedimento. Sicuramente un importante risultato è l’aver regolamentato in maniera molto più specifica gli interventi manutentivi su aree pubbliche, sanando quello sbilanciamento tra pubblico e privato che rappresenta uno degli elementi di maggior debolezza del Regolamento vigente. In tema, di interventi manutentivi proposti dal privato su verde pubblico, si è introdotta la possibilità, finora non prevista per i privati, di eseguire interventi controllati su alberi pubblici, come l’eliminazione di radici che danneggino passi carrai o recinzioni. Questo punto segna una vittoria importante contro l’insorgere di tensioni tra cittadini e amministrazione e restituisce ai primi un ruolo di responsabilità attiva nei confronti del patrimonio verde collettivo.”

Cosa invece non è stato inserito nel nuovo Regolamento? “In tema di obblighi per le potature di alberi privati, non si considerano le situazioni economiche di molte famiglie che optano spesso per più ‘economici’ interventi di uccisione delle piante, piuttosto di far fronte a ben più esose spese di manutenzione. La complessa e costosa procedura prevista dall’attuale Regolamento in tema di autorizzazione all’abbattimento di piante private, resta tale anche nel nuovo documento. L’Amministrazione promette un vademecum: non sarebbe più facile semplificare la procedura sin da ora? L’altro grande assente è il riconoscimento del danno causato da alberature pubbliche su beni privati. Non si comprende perché il proprietario di un albero che rechi danno o pericolo al transito viario, debba rimuovere la pianta a proprie spese, mentre l’Amministrazione non debba risarcirese è l’albero pubblico ad esser causa di danno ai privati.”

“Come Progetto Cervia – conclude Pollini – chiediamo ai consiglieri chiamati a votare il nuovo Regolamento, di fare un gesto di coerenza nei confronti del documento che era stato votato all’unanimità, proprio per l’importanza che le modifiche formulate rivestono per i cittadini e per la rimozione, in via definitiva, di quelle situazioni vessatorie nei loro confronti che ancora, ad oggi, nel nuovo testo non sono state minimamente superate, ma anzi, bellamente ignorate. Chiediamo poi ci venga spiegato se l’impossibilità di inserire in toto l’odg nel nuovo documento derivi da una scelta politica o da difficoltà tecniche: riteniamo non si possa passare un colpo di spugna sulle richieste dei cittadini, oltretutto avvallate da una votazione unanime dell’interno Consiglio comunale.”