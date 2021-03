Faenza, M5S sostituisce il consigliere comunale. Marco Neri al posto di Brunella Sbarzaglia, che lascia per motivi personali

Secondo cambio a corsa appena iniziata nel MoVimento 5 Stelle di Faenza. Brunella Sbarzaglia lascia il seggio pentastellato in Consiglio comunale ad un nuovo portavoce, Marco Neri. La sostituzione sarà ufficializzata domani, giovedì 25 marzo, nel corso della seduta del parlamentino manfredo convocata in videoconferenza alle 18.30. La 59enne Brunella Sbarzaglia andò ad occupare l’unico posto riservato ai pentastellati proprio in occasione della prima seduta consiliare, quando venne preso atto della rinuncia del primo degli eletti nella lista M5s, il 50enne Massimo Bosi appena nominato assessore a sicurezza, trasparenza e spazi verdi. Bosi con 107 preferenze risultò il più votato alle elezioni del 20 e del 21 settembre; dietro a lui per il MoVimento, appunto, la Sbarzaglia con 76, la quale mercoledì 17 marzo ha presentato le dimissioni “per motivi personali”: la sua decisione si riflette di conseguenza sulla composizione delle cinque Commissioni e sul Consiglio dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina.

Il naturale avvicendamento, in base al “gradimento” del proprio elettorato, vuole che il nuovo portavoce pentastellato sia il 49enne Marco Neri (51 preferenze), infermiere del 118 Romagna Soccorso dell’Ausl della Romagna, ambientalista convinto, alla sua prima esperienza da consigliere comunale.

“Sono chiamato a questa grande responsabilità – ha scritto Marco Neri sulla sua pagina facebook -: ringrazio di cuore per il lavoro svolto da Brunella Sbarzagli. Assumo questo incarico di portavoce con spirito di servizio nei confronti di tutti i cittadini di Faenza e dell’Unione a nome del gruppo del MoVimento 5 Stelle Faenza, gruppo che stimo ed ammiro da molti anni. Attraverso le mie caratteristiche, con collaborazione, ascolto ed un occhio di riguardo verso i più fragili e giovani mi muoverò in questo ambito così delicato! Ce la metterò tutta, con passione ed equilibrio, consapevole delle mie debolezze, attraverso il buon senso e con alle spalle un gruppo coeso e determinato come il sottoscritto! Vamos!”.

Alla prima riunione del Consiglio Comunale, lo scorso giovedì 15 ottobre, nella maggioranza di centrosinistra venne ratificata anche la rinuncia di Luca Cavallari, primo degli eletti nella lista civica “Faenza Cresce” di cui è presidente a causa dell’incompatibilità con il suo ruolo di presidente di “Faventia Sales”, società partecipata dal Comune di Faenza: fu sostituito dal primo dei non eletti, l’ex assessore Andrea Luccaroni, che quindi affianca il collega civico Riccardo Cappelli. Come Massimo Bosi, anche Luca Ortolani, segretario provinciale di “Articolo Uno” nominato assessore a urbanistica e ambiente, alla prima riunione di Consiglio ha ceduto il posto nell’Assise manfreda: per la lista “Faenza Coraggiosa” gli è subentrata Luigia “Gigia” Carcioffi proveniente dalla componente “L’Altra Faenza/Sinistra Italiana” ad affiancare la capogruppo Ilaria Visani facente parte di “Articolo Uno” ed eletta nel 2015 nella lista del Pd.

Il Consiglio Comunale di Faenza risulta ora così composto. Maggioranza di centrosinistra: Partito Democratico: Niccolò Bosi (presidente del Consiglio), Giulia Bassani (capogruppo), Maria Luisa Martinez, Nicolò Benedetti, Simona Ballardini, Luciano Biolchini, Gionata Amadei, Virginia Silvagni, Roberto Matatia. Faenza Cresce: Andrea Luccaroni (capogruppo), Riccardo Cappelli. Faenza Coraggiosa: Ilaria Visani (capogruppo, Articolo Uno), Luigia Carcioffi (L’Altra Faenza/Sinistra Italiana). MoVimento 5 Stelle: Marco Neri. Italia Viva: Alessio Grillini.

Minoranza di centrodestra: Lega: Gabriele Padovani (capogruppo), Andrea Liverani, Giorgia Maiardi, Roberta Conti, Alvise Albonetti. Insieme per Cambiare: Paolo Cavina (capogruppo, già candidato sindaco), Massimiliano Penazzi (vicepresidente del Consiglio Comunale). Per Faenza: Massimo Zoli. Fratelli d’Italia: Stefano Bertozzi.

A cura di RoC