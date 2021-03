Pd di Fusignano su installazione antenna vicino alle Cave e all’ex Fornace: “Luoghi da salvaguardare”

In merito all’installazione dell’antenna ILIAD nei pressi delle Cave e dell’ex Fornace, interviene anche il Pd di Fusignano che afferma di “condividere le preoccupazioni del Comitato promotore della raccolta di firme contro l’installazione dell’antenna” e aggiunge: “fra i propri valori fondanti, il PD annovera come fondamentali lo sviluppo sostenibile, la difesa del patrimonio ambientale e la tutela delle risorse paesaggistiche. Principi che cerchiamo di applicare e di valorizzare anche a Fusignano, per quanto in nostro potere.”

Per questi motivi, il Pd ritiene che “anche se l’area prevista per l’installazione è privata, tuttavia sorge nelle immediate adiacenze di un sito di particolare valore ambientale e storico, quale quello delle Cave e dell’ex Fornace. Un luogo importante per la nostra comunità, che va salvaguardato e valorizzato, evitando interventi che ne deturpino le caratteristiche attuali.”

Il Partito Democratico di Fusignano sollecita dunque gli enti preposti e competenti “a fare tutto quanto in loro potere per verificare l’esistenza di soluzioni diverse da quelle fin qui individuate, invitando ILIAD a riconsiderare la propria scelta e a mostrare la stessa sensibilità ambientale che hanno i cittadini di Fusignano”.