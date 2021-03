Samantha Gardin lascia il Consiglio comunale di Ravenna e ogni incarico, ma non la Lega: le ragioni sono professionali

“Per ragioni connesse a sopravvenuti incarichi professionali, per il massimo rispetto che porto e ho sempre mostrato a questo Consiglio e agli incarichi istituzionali (che presuppongono un impegno a tempo pieno) comunico di aver inviato in data odierna una lettera al Sindaco ed alla Presidente del Consiglio Comunale nella quale ho rassegnato in maniera irrevocabile le dimissioni dal mio incarico in seno al Consiglio Comunale e, conseguentemente, quello di capogruppo in Consiglio comunale. Ho anche inoltrato, sempre per ragioni di sopravvenuti impegni, la miei dimissioni ad ogni altro incarico in seno alla Lega. Rimango comunque all’interno del partito per il quale da più di dieci anni mi sono sempre prodigata e al quale non mancherò mai di fornire il mio supporto.” Così Samantha Gardin che ha guidato la Lega a Palazzo Merlato negli ultimi 5 anni e che alle ultime regionali è stata candidata per il Consiglio regionale.

“Ringrazio tutti coloro che mi hanno votato nel 2016, che mi hanno sostenuto – nonostante le difficoltà di operare con colleghi che anziché pensare alla collettività han pensato solo alla loro visibilità – e a tutti coloro che in maniera sincera e disinteressata sino ad oggi hanno combattuto al mio fianco per il bene dei cittadini ravennati. Sono certa che il neo-consigliere Pini, in questo scampolo di legislatura, saprà fare altrettanto bene per Ravenna ed i Ravennati” conclude Samantha Gardin.

A Samantha Gardin subentra dunque in Consiglio comunale Alessandro Pini, fratello dell’ex deputato della Lega Gianluca Pini, che negli ultimi tempi è in rotta di collisione con il partito guidato da Matteo Salvini in Italia e da Jacopo Morrone in Romagna.