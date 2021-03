Si riunisce il consiglio comunale di Faenza, l’ordine del giorno dei lavori

Giovedì 25 marzo alle 18.30 è convocato il Consiglio Comunale di Faenza in videoconferenza. La seduta si aprirà con un minuto di silenzio in memoria delle vittime del Covid-19, infatti il 18 marzo è stata la prima Giornata Nazionale delle vittime dell’epidemia di coronavirus.

Il 25 marzo poi si celebra il Dantedì, la giornata nazionale in onore di Dante Alighieri, data che quest’anno, in occasione del settecentenario dalla morte del Sommo Poeta, riveste un’importanza ancora maggiore. Per questo cinque studenti delle scuole medie superiori cittadine leggeranno alcuni brani tratti dalle opere dantesche.

Sarà possibile seguire la diretta della seduta dalla pagina Facebook del Comune di Faenza e sul sito istituzionale dell’Ente.

Di seguito l’ordine del giorno dei lavori:

1. Comunicazione: Celebrazioni Dantedì

2. Svolgimento di interrogazioni

3. Surroga consigliera comunale Brunella Sbarzagli e convalida nuovo consigliere (relatore Presidente del Consiglio) – delibera immediatamente eseguibile

4. Presa d’atto sostituzione membro delle commissioni consiliari

5. Circonvallazione di Faenza – Cessione gratuita di aree costituenti scarpate stradali ed accorpamento al demanio strade (relatrice Ass. Barzaglia) – delibera immediatamente eseguibile

6. Regolamento per l’istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone unico mercatale (LEGGE 160/2019) – DECORRENZA 1° GENNAIO 2021 (relatrice Ass. Barzaglia) – delibera immediatamente eseguibile

7. Espressione di indirizzo in merito all’approvazione del piano di azione per il clima e l’energia sostenibile – Paesc dell’Unione della Romagna Faentina (relatore Ass. Ortolani) – delibera immediatamente eseguibile.