Morrone (Lega), Ferrero (Fd’I) e Ancarani (FI) a confronto su elezioni a Ravenna: “siamo in campo per vincere”, ma il candidato ancora non c’è

L’Associazione Nazione Futura, che non nasconde le sue simpatie per lo schieramento politico di centrodestra, ha proposto ieri 26 marzo nel tardo pomeriggio sulla sua pagina Facebook un incontro a tre sulle prossime elezioni amministrative di Ravenna. Diciamo subito che non è emerso nulla di nuovo: ovvero Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia sono ancora alla ricerca di un candidato da opporre a Michele de Pascale. Ma c’è stata comunque la messa a punto di alcuni temi interessanti, anche se qualche problema tecnico ha funestato la diretta. Vi hanno preso parte l’on. Jacopo Morrone segretario della Lega Romagna, Alberto Ancarani capogruppo di Forza Italia e Alberto Ferrero portavoce di Fratelli d’Italia. Moderatore lo scrittore e giornalista Paolo Gambi.

Alla domanda-provocazione se anche in questa occasione il centrodestra si appresta a non voler vincere le elezioni a Ravenna, ha risposto per primo Alberto Ancarani. “È una tesi destituita di ogni fondamento – ha detto -; ci siamo sempre impegnati pancia a terra per battere la sinistra. Nel 2016 ci siamo quasi riusciti con la coalizione Alberghini. Possiamo ritentare anche questa volta, ci sono le condizioni per farcela.” Gli stessi concetti sono stati ribaditi da Alberto Ferrero: “Siamo abituati a correre con l’obiettivo di vincere”. Più articolato l’intervento di Jacopo Morrone. “In Romagna da anni è già venuta avanti l’alternativa alla sinistra, fatta dal centrodestra unito e da movimenti civici, che ha portato al cambiamento a Riccione, Forlì, Brisighella. La possibilità c’è anche a Ravenna – ha detto il leader della Lega – tant’è che il Pd per vincere vuole allearsi con il M5S: è un segnale di grande debolezza, proprio a Ravenna dove per seguire le politiche dei Cinque Stelle è stato distrutto un intero settore economico come l’offshore.”

“A Ravenna stiamo lavorando per un’alleanza forte del centrodestra, insieme ai civici, e possiamo raccogliere i voti anche di tanti scontenti, perché ci sono tante cose che non vanno in città, – ha detto Morrone – dall’offshore ai trasporti alle infrastrutture. Il Pd e la sinistra frenano Ravenna che invece ha tante potenzialità e può tornare a correre, può essere la capitale della Romagna. La città merita di più.” Morrone ha concluso con uno slogan “Vogliamo liberare Ravenna”, che suona identico a quello usato da Salvini nella campagna contro Bonaccini e che non ha portato fortuna alla Lega.

La seconda domanda è stata sul sogno che il centrodestra propone ai ravennati per credere in loro e in un’altra Ravenna. Alberto Ancarani ha narrato il suo sogno: “Con il centrodestra il cittadino non si sentirebbe più ospite in casa d’altri. Perché con la sinistra se non fai parte del giro, del circolo, della cooperativa o dell’associazione giusta allora sei un cittadino di serie B. Con noi – ha affermato – tutti i cittadini saranno di serie A, uguali di fronte alle istituzioni.” Poi Ancarani ha attaccato de Pascale sulle tante “promesse non mantenute”: dal beach stadium all’escavo del Candiano (“che non è ancora partito”) fino al Parco Marittimo. “Il Pd non sa mantenere le promesse, è molto bravo solo a mantenere il potere” ha chiosato Ancarani.

Il sogno di Alberto Ferrero è quello di “tornare ad essere orgogliosi della propria città. Ravenna ha una storia millenaria, ma gli ultimi decenni sono stati di decadenza per colpa di chi ha governato la città. Il Pd e la sinistra non hanno mantenuto gli impegni sul consumo di suolo, sulla cultura e il turismo, sull’offshore, sulle infrastrutture, come la E55 e la tangenziale. Il sogno è non vedere più il Pd nella stanza dei bottoni: basta errori su errori, fallimenti su fallimenti. Ravenna deve tornare ad essere grande e orgogliosa di sé.”

Per Jacopo Morrone l’importante “è sognare in tanti e insieme, sognare il cambiamento, sognare una Ravenna che vince e non che arriva seconda come nel progetto Capitale Europea della Cultura.” Per il leader leghista Ravenna “deve essere più vicina ai commercianti e agli esercenti del centro storico” e la città “deve essere più attenta al forese, perché tutti i cittadini devono avere gli stessi servizi e le stesse possibilità”. “Ravenna ha gli ingranaggi arrugginiti, c’è bisogno di aria nuova, tanti sono gli scontenti e tanti voterebbero un’alternativa credibile a de Pascale, perché il cambiamento è necessario” ha concluso Morrone su questo punto.

Ultima domanda d’obbligo, quella sul candidato Sindaco. C’è o non c’é? Per ora non c’è, ma ci sono lavori in corso, dicono i tre leader.

Ancarani: “Il candidato lo avremo quando sarà il momento giusto per averlo. L’importante è che il candidato sia quello giusto per vincere.”

Ferrero: “C’è tutto il tempo per trovare un buon candidato, stiamo facendo le ultime rifiniture.”

Morrone: “Ci stiamo lavorando. Per me deve essere un ravennate doc, nato e cresciuto a Ravenna, che abbia passione e amore per la propria città.”

Sul nome e sui tempi quindi ancora nebbia fitta. Sicuramente si andrà a dopo Pasqua (“quando si potrà tornare a vivere senza troppe restrizioni”). Comunque in tempo per far conoscere il candidato del centrodestra agli elettori, naturalmente.