Cervia. Gruppo Lega: in questo momento critico è necessario dare il buon esempio e rispettare le regole

“Ci sono giunte tantissime segnalazioni e lamentele da parte di cittadini e imprenditori su problematiche, disservizi e disparità di trattamento nel nostro territorio. In questo momento così critico dove è in ballo la riapertura delle scuole, delle attività commerciali, dei ristoranti e degli esercizi pubblici, è necessario dare il buon esempio, rispettare le regole e soprattutto farle rispettare” riporta una nota del Gruppo consiliare Lega di Cervia.

“Premesso che non siamo d’accordo con questa forma indiscriminata e generalizzata di lockdown – aggiunge la nota – che ha prodotto pochi risultati nella lotta alla pandemia, ma che ha innescato una crisi economica senza precedenti, occorre comunque dare l’esempio e dimostrare che Cervia è una città che si impegna nella lotta al virus applicando le regole sul distanziamento, sulla sanificazione, sulle mascherine e l’igienizzazione. Episodi come quelli verificatesi prima della chiusura con totale disprezzo delle più elementari regole di comportamento e nella totale inosservanza delle più elementari regole base anti-covid, a Cervia non devono più capitane e neppure essere tollerati. I locali che propongono musica, canti e balli come vere e proprie discoteche, favorendo assembramenti incontrollati che a volte hanno provocato anche risse, sono da mettere al bando e la mancanza di controlli da parte delle autorità competenti non è più ammissibile. La voglia di ripartire è tanta, alcune attività sono state penalizzate rispetto ad altre pur avendo investito in sicurezza e avendo adottato tutti i protocolli sostenendo costi e sacrifici elevati, pertanto occorre rispetto reciproco, sarebbe più corretto poter riaprire tutti e punire con chiusure chi non segue le regole”.

“In questi giorni la soglia di attenzione è calata – prosegue il Gruppo Lega – , si sta perdendo un po’ il controllo; nei supermercati, ad esempio, non vengono più applicati gli ingressi contingentati con conseguenti assembramenti all’interno. Anche le ormai famose “mense“, ovvero quei ristoranti che rimangono aperti per consentire agli operai di avere un regolare pasto, stanno diventando per alcuni un escamotage per eludere i controlli e continuare a fare pranzi e cene in barba alle norme anti-covid. Nei comuni limitrofi, la Polizia Locale ha già iniziato controlli accurati in merito, utilizzando anche personale in borghese. Anche se ritenute ingiuste le regole vanno rispettate e i trasgressori vanno sanzionati, il rispetto delle regole è fondamentale. A tal proposito, sempre più fondamentale è la riorganizzazione del nostro corpo di Polizia Locale, organo che va ringiovanito con l’introduzione di nuovi agenti preparati e motivati, portando maggiore attenzione ai servizi esterni per un più incisivo controllo del territorio e prevenzione di reati, fondamentale la nomina del nuovo comandante che dovrà essere di esperienza e avere buona conoscenza del territorio”.

“La visione del territorio e delle sue problematiche è fondamentale – precisa la nota -, occorre concertazione per incrementare l’offerta turistica e rilanciare il commercio, occorre raccogliere le idee di tutti per un progetto a lungo termine, iniziative come quella della nuova viabilità di viale Matteotti lasciano perplessi. Oltre ad essere un’opera discutibile per la sua funzionalità, è estremamente pericolosa, in pochi giorni si sono verificati diversi incidenti e non appena la ciclabile sarà più trafficata le cose potrebbero aggravarsi. Riteniamo che non rispetti le più elementari norme di sicurezza stradale, sarebbe opportuna una verifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I panettoni di cemento ad esempio posizionato sulla sede stradale non sono consentiti, non possono essere utilizzati come “porta pali x segnaletiche“ perché pericolosi per la circolazione. Quando ci si immette sul viale Matteotti dalle traverse pineta, si passa prima sulle strisce pedonali, poi sulla pista ciclabile ed infine non si ha visibilità per la fila delle macchine in sosta, immettersi sul viale diventa un terno al lotto, e se abbiamo anche la sfortuna di incontrare i camion della nettezza urbana diventa un’odissea”.

“Rimaniamo speranzosi che in futuro le cose possano migliorare con una maggiore collaborazione tra pubblico e privato, Cervia ha tutte le potenzialità per ripartire in fretta e con ottimi risultati” conclude la nota dei consiglieri Enea Puntiroli, Daniela Monti, Stefano Versari, Gianluca Salomoni e Monica Garoia.

