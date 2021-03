Stefano Ravaglia non è più segretario comunale dell’Edera ravennate

Stefano Ravaglia è stato destituito da segretario comunale del PRI di Ravenna. Lo hanno deciso i probiviri nazionali del partito, sollecitati da un’esposto presentato quattro anni fa, nel 2017 dalla minoranza del partito, guidata da Paolo Gambi. La notizia è riportata nelle edizioni web de Il Resto del Carlino e Corriere Romagna, edizione Ravenna.

In pratica, le norme interne al partito non consentono ad un membro di assumere contemporaneamente due cariche nello stesso territorio comunale e Ravaglia era contemporaneamente segretario comunale dell’Edera ravennate e sedeva nel consiglio di Ravenna Holding.

Ora a Eugenio Fusignani, segretario provinciale del PRI è stato dato mandato di nominare tre coordinatori che guideranno il partito, fino alla scelta di un nuovo segretario comunale.

“Sono stati anni molto belli e intensi, culminati con la candidatura di un anno fa per le elezioni regionali, ma evidentemente doveva finire cos ì – ha commentato Ravaglia sui social -. Mi spiace di non aver potuto presentare il programma ed aver condotto il Partito alle prossime elezioni amministrative perché il frutto del mio lavoro o dei miei errori avrei voluto misurarlo lì”.

“Ringrazio gli amici che hanno collaborato con me nell’Esecutivo Comunale e in particolare Antonello Piazza e Chiara Francesconi con i quali abbiamo costruito il programma per le prossime elezioni, coinvolgendo molte persone di valore, senza chiedere loro se votassero o meno Repubblicano – ha aggiunto-. Mi piace pensare che in un mattone della nuova sede di Accademia di Belle Arti e Istituto Verdi, in Piazza Kennedy ci possa essere scritto il mio nome, per l’impegno profuso per raggiungere quel obiettivo”.

“Ora me ne sto in panchina – ha concluso -, facendo comunque il tifo per il mio PRI!”.