Ancisi (LpRa): ancora rinviata la protezione di Porto Corsini dal Candiano

Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna lamenta il fatto che, a distanza di 7 anni, non siano stati ancora completati i lavori per mettere in sicurezza l’abitato di Porto Corsini dagli allagamenti del Candiano. E chiede dove siano finiti stanziati per quest’opera nel 2015. Nella ricostruzione della vicenda Ancisi ricorda le interrogazioni già fatte da LpRa per il completamento dell’opera denominata: “Rifacimento protezione di sponda dall’attracco del traghetto alla confluenza con il canale Baiona a Porto Corsini”.

I lavori del primo stralcio di quest’opera, del valore di Euro 7.813.094, sono stati ultimati in data 14 aprile 2014. Riguardano un primo tratto della via Molo San Filippo e le opere accessorie. Da allora, si aspetta però il completamento della protezione di sponda sulla via Molo San Filippo col secondo stralcio dei lavori, finanziato con 7,5 milioni di euro, “la cui mancanza pone mezza Porto Corsini a rischio di allagamento dal canale Candiano ogni volta che il maltempo fa sul serio” sostiene Alvaro Ancisi.

Alle sollecitazioni di Ancisi ha risposto il Vice Sindaco Fusignani: “Il costo di questo secondo intervento è di circa 10 milioni di euro, per il quale deve ancora essere individuata la copertura finanziaria. Sono in corso interlocuzioni per verificare la possibilità di accedere a contributi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o in alternativa a finanziamenti di medio-lungo termine. Per far fronte al disagio ed evitare situazioni di rischio, nell’immediato sono state predisposte protezioni di sponda con sacchi di sabbia collocati nei punti critici in attesa che nel corso del prossimo mese di marzo possano iniziare i lavori di rafforzamento e innalzamento del muro paraonde. Questo intervento è finalizzato ad eliminare i fenomeni di scavalco dell’onda anche in condizioni meteo marine eccezionali”.

“In sostanza, l’innalzamento del muretto con delle paratie. – commenta Ancisi – Meglio che niente, ma finirà ad ottobre anche il mandato 2016-2021 dell’attuale sindaco senza che sia effettuata, attesa da decenni, l’opera completa di messa in sicurezza del paese dal canale Candiano che lo fiancheggia, e con essa anche le opere integrative del progetto consistenti in una nuova sede viabile, nei sottoservizi e in un camminamento sopraelevato attrezzato a tergo della sponda. Positivo, tuttavia, che sia stato almeno avviato, sul lato delle abitazioni private, un marciapiedi con sede sia pedonale che ciclabile attrezzata. Ciò che più sconcerta è che si continui a non rispondere su dove siano andati a finire i 7,5 milioni che, come abbiamo documentato, furono finanziati, per tale secondo stralcio dell’opera, dal ministero della Infrastrutture e dei Trasporti nel 2015 all’interno della legge n 166 del 2002 per l’ammodernamento e riqualificazione dei porti, confermati con decreto dello stesso ministero in data 8 novembre 2018. Porto Corsini avrebbe il diritto di saperlo, autorizzato ad immaginare che siano serviti, non si sa quanto legittimamente e se all’insaputa del ministero, a finanziare altre opere meno urgenti.”