Il 30 marzo nuova seduta del Consiglio comunale di Bagnacavallo: l’ordine del giorno dei lavori

Martedì 30 marzo alle 19 è in programma la quinta seduta dell’anno del Consiglio comunale di Bagnacavallo. La seduta, che si terrà videoconferenza per l’emergenza Covid-19, sarà visibile in streaming e resterà poi disponibile sul canale YouTube del Comune, dove si possono visionare anche le precedenti sedute a partire da aprile 2020, sia quelle svoltesi in videoconferenza che quelle in presenza.

Questi i punti all’ordine del giorno del Consiglio comunale di martedì 30 marzo:

1. Approvazione dei verbali della seduta precedente.

2. Approvazione delle modifiche al regolamento generale delle entrate comunali.

3. Approvazione delle aliquote della nuova Imu da applicare per l’anno 2021.

4. Delibera di indirizzo per la selezione delle proposte preliminari presentate a seguito di manifestazioni di interesse ai sensi dell’art. 4 comma 2 Legge regionale 24/2017 finalizzata alla definizione di accordi operativi.

5. Comunicazioni, odg, interrogazioni e mozioni.