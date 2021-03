Petrolchimico. ER Coraggiosa: “Serve impegno a tutti i livelli per garantire lavoratori e riconversione ecologica”

Emilia-Romagna Coraggiosa ha presentato stamattina in aula una interrogazione di attualità a risposta immediata “sulle ricadute che si avranno a Ferrara e Ravenna, a seguito della decisione di Eni di sospendere l’attività degli impianti di cracking e degli aromatici di Marghera entro l’ 2022″. L’attualità dell’interrogazione, spiegano, “è motivata proprio dalla necessità di dare risposta ai lavoratori del settore e di tutto l’indotto, e proprio in questo momento l’assessore è al tavolo con l’azienda, i sindacati e gli enti locali per discutere dei progetti futuri”.

Per Igor Taruffi, capogruppo di Emilia-Romagna Coraggiosa, che ha presentato l’interrogazione: “bene sta facendo la Regione a intervenire con tempestività, ma è necessario che si attivi subito anche il Ministero dello Sviluppo economico. Parliamo infatti di una decisione, quella di Eni, che avrà forti ricadute su Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia, con un fortissimo impatto sui lavoratori. Ancora più necessario occuparsi di questa questione, a tutti i livelli, perchè da quel comparto ci aspettiamo una significativa trasformazione delle attività. La transizione ecologica si fa con investimenti e una politica industriale che abbiano una chiara idea di futuro: Eni è anche una partecipata pubblica e non può esimersi da un ragionamento complessivo sul tema e una svolta ecologica che rispetti e valorizzi il know how dei lavoratori diretti e dell’indotto”.