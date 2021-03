Pitrelli (PSI Ravenna): “Scuola. Non solo annunci”

“È importante riaprire le scuole e le università, per porre rimedio ai problemi legati alla didattica a distanza, dall’amplificazione delle disparità alla sfera psicologica degli studenti, è necessario che ciò vada fatto garantendo la sicurezza” dichiara il segretario del PSI di Ravenna, Francesco Pitrelli.

“È ormai evidente che le scuole non siano un luogo più sicuro di altri e che la campagna vaccinale non sia ancora a pieno regime, per questo, per evitare continue aperture e chiusure legate all’insorgenza di nuovi focolai all’interno degli istituti, bisogna in questi ultimi giorni garantire maggiore sicurezza e tempestività nell’individuare eventuali casi, attraverso lo scaglionamento dell’orario scolastico, il potenziamento del trasporto pubblico in funzione dei nuovi orari e l’organizzazione di cicli di tamponi rapidi per gli studenti”.

“Non è più il momento di perdere tempo con gli annunci e ci auguriamo che gli amministratori ascoltino queste richieste di buonsenso in vista delle riaperture dopo il periodo di Pasqua” conclude Pitrelli.