Ravenna. Approvate mozioni su Decentramento amministrativo e consigli territoriali. Nel Gruppo Lega entra Pini.

Nella seduta del 30 marzo (visibile su http://bit.ly/archivio-sedute-cc) il Consiglio comunale di Ravenna ha approvato all’unanimità la surroga della consigliera comunale dimissionaria Samantha Gardin con Alessandro Pini per il gruppo Lega Nord.

Il consiglio ha approvato, all’unanimità dei 30 consiglieri presenti, la delibera “Approvazione del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del mercato legge 160/2019”.

Ha presentato la delibera l’assessore al Patrimonio Massimo Cameliani spiegando che la legge di bilancio 2020 ha previsto per il 2021 l’obbligo normativo per i Comuni di adottare un regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone del mercato. Le tre imposte confluiranno in un nuovo regolamento unico nel quale non è previsto nessun aumento tariffario. Nell’elaborazione del documento sono state coinvolte le associazioni di categoria alle quali è stato illustrato lo spirito del progetto e la volontà dell’amministrazione di evitare aumenti tariffari per sostenere le imprese in questo difficile momento storico.

Nel dibattito è intervenuta Cinzia Valbonesi (Pd) sottolineando che questa delibera segnala l’attenzione dell’amministrazione verso il tessuto imprenditoriale del territorio.

Durante la seduta sono state approvate anche due mozioni.

La prima, “Per un ripristino del decentramento amministrativo per i Comuni di 150.000 abitanti” (visiona il documento), è stata presentata da Marco Frati (Pd), Fabio Sbaraglia (Pd), Chiara Francesconi (Pri), Mariella Mantovani (Articolo 1- Mdp), Daniele Perini (Ama Ravenna), Michele Casadio (Italia Viva), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna). La mozione è stata approvata con la seguente votazione: 21 voti favorevoli (Pd, Italia Viva, Sinistra per Ravenna, Art.1-Mdp, Pri, Ravenna in Comune, Ama Ravenna, Marco Maiolini del Gruppo misto), 8 contrari (Forza Italia, Lista per Ravenna, Emanuele Panizza del Gruppo misto, Lega Nord, La Pigna), 1 astenuto (CambieRà).

La seconda, “Un nuovo testo di regolamento dei consigli territoriali” (visiona il documento), presentata da Fabio Sbaraglia (Pd), Chiara Francesconi (Pri), Mariella Mantovani (Articolo 1- Mdp), Michele Casadio (Italia Viva), Michele Distaso (Sinistra per Ravenna), Daniele Perini (Ama Ravenna), è stata approvata con la seguente votazione: 21 voti favorevoli (Pd, Italia Viva, Sinistra per Ravenna, Pri, Art-1-Mdp, Ravenna in Comune, Ama Ravenna), 9 contrari (Forza Italia, Lista per Ravenna, Emanuele Panizza del Gruppo misto, Lega Nord, CambieRà, La Pigna), 1 astenuto (Marco Maiolini del Gruppo misto).

Sono intervenuti nel dibattito: Fabio Sbaraglia (Pd), Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna), Alberto Ancarani (Forza Italia), Marco Maiolini (Gruppo misto), Idio Baldrati (Pd), Samantha Tardi (CambieRà), Daniele Perini (Ama Ravenna).