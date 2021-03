Ravenna, l’avvocato Giuseppe Roccafiorita torna a casa: sarà candidato nella lista civica per Michele de Pascale Sindaco

“Dopo una giornata di lavoro intenso, una bella chiacchierata sulla città con Giuseppe Roccafiorita. In questi anni ho cercato di ascoltare le voci di chi mi ha sostenuto, ma anche quelle di chi 5 anni fa aveva, legittimamente, fatto scelte diverse, e Giuseppe è stato fra le persone che mi hanno saputo dare consigli utili e critiche costruttive. Sono molto contento che abbia accettato la mia proposta di candidarsi nella mia lista civica per le prossime elezioni comunali, arricchirà il nostro programma e ci aiuterà a migliorarci ancora!” Con questo annuncio piuttosto inusuale sulla sua pagina Facebook, il Sindaco Michele de Pascale ha comunicato che l’avvocato Giuseppe Roccafiorita, 44 anni il prossimo 19 aprile, di origini siciliane ma da quasi 30 anni figlio adottivo di Ravenna, si candiderà nella sua lista civica. Quella guidata da Daniele Perini.

Il nome di Giuseppe Roccafiorita non è un nome qualsiasi. All’inizio degli anni Duemila è stato dirigente della Sinistra Giovanile, nell’allora PDS-DS. Poi passò al Pd e negli anni più recenti fu stregato da Matteo Renzi, di cui diventò un fervente sostenitore, almeno fino al 2015. Il disincanto cominciò alle Primarie in casa Pd per la Regione (settembre 2014) quando lui diede vita al Comitato per Roberto Balzani mentre Matteo Renzi alla fine appoggiò Stefano Bonaccini. Vinse l’attuale Presidente con il 60% dei voti. Balzani che incarnava un’idea di rinnovamento che in teoria avrebbe dovuto piacere proprio a Renzi ne uscì con le ossa rotte e si ritirò dalla politica. Roccafiorita iniziò a sentirsi tradito da Renzi e dal renzismo dilagante. E nella primavera del 2015 se ne andò dal Pd sbattendo la porta. Nel 2016 a sorpresa si presentò alle elezioni comunali con una lista civica (La Pigna, ndr) nel fronte del centrodestra e contro l’astro nascente del Pd Michele de Pascale, ma l’esperienza non fu particolarmente brillante. Adesso, il suo periplo si conclude con un ritorno a casa. Che l’avvocato ci spiega così.

“Periplo è un termine che mi piace (ride, ndr). Beninteso, io non ho nessuna tessera di partito in tasca e non sono tornato nel Pd. – dice Roccafiorita al telefono – Dopo il 2015 non ne ho più avute di tessere. In futuro vedremo. La mia scelta di appoggiare Michele de Pascale dipende dal fatto che sono cambiate tante cose in questi cinque anni. Sono cambiato io. È cambiato Michele de Pascale. Sono cambiati il Pd e il centrosinistra. È cambiato il centrodestra. Con Michele de Pascale ci siamo parlati ogni tanto in questi anni e ho apprezzato il suo lavoro. Quando mi ha chiesto se volevo dargli una mano ed entrare nella sua lista non ho avuto dubbi. La nostra comunità è la cosa più importante che abbiamo dopo la famiglia. Dobbiamo averne cura. Dobbiamo impegnarci. Io lo faccio per Ravenna, la mia città. E lo faccio per dare una mano a un Sindaco che stimo.”

Cosa è cambiato nel Pd e nel centrosinistra rispetto a cinque anni fa?

“Il Pd allora si avvitava in uno scontro fra gruppi ancora all’ombra di Matteo Renzi. Io stesso partecipai a quegli scontri interni, che fecero disastri, e me ne sono pentito. Ora il bluff di Matteo Renzi si è palesato e lo stesso Renzi non è nemmeno più nel Pd. Negli ultimi tempi nel centrosinistra e nel Pd si è aperta una prospettiva nuova, soprattutto lo vedo sul piano locale. C’è la possibilità di costruire un’alleanza più larga e, soprattutto, una stagione più innovativa per il governo della città.”

Cosa l’ha convinta che si possa aprire davvero questa stagione e perché questa forte apertura di credito verso il Sindaco Michele de Pascale?

“Michele de Pascale si è dimostrato in questi anni un Sindaco molto migliore di quanto io potessi immaginare all’inizio. Ha gestito bene la città in anni difficili, e soprattutto l’ultimo anno con la crisi sanitaria in atto è stato affrontato da de Pascale con gli strumenti giusti. Ho apprezzato molto il suo equilibrio e la sua energia. In questi cinque anni Michele de Pascale è cresciuto, ha mostrato grande capacità di ascolto e di apertura. Ha intenzione di allargare il campo e di fare innovazione. Io gli do fiducia. Credo ce ne sia bisogno e per questo darò il mio contributo.”

In che campo lei intende impegnarsi e in che direzione Michele de Pascale deve innovare?

“Le difficoltà economiche di questi anni si sono acuite con la pandemia. Ci sono interi settori di lavoro autonomo, professionale, di piccola impresa che sono con l’acqua alla gola e che ora hanno bisogno di risposte precise e di sostegno non solo dalla politica nazionale ma anche sul piano locale. Io come libero professionista e come partita iva mi voglio impegnare su questo fronte. Intendo farmi carico di riannodare un dialogo e di ricostruire un rapporto con queste categorie: artigiani, commercianti, piccoli imprenditori, professionisti. La città e l’Amministrazione comunale hanno bisogno di questi settori e di queste energie produttive. La politica deve darsi da fare per sostenerle in questa fase drammatica. Loro possono fare molto per il rilancio della città. Bisogna interpretare e rappresentare queste istanze.”

Lei ha detto che rispetto a cinque anni fa è cambiato anche il centrodestra, in che senso? E se vuole cambiare Ravenna non avrebbe più senso appoggiare un’alternativa di centrodestra?

“Nel senso che mentre cinque anni fa prevaleva ancora l’orizzonte liberale nel centrodestra, adesso prevale quello sovranista. Dopo il 2018 il pallino è passato da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini e Giorgia Meloni. E io non mi ci ritrovo più in un centrodestra sovranista guidato da Salvini. Io sono europeista, credo nei diritti civili, nella solidarietà, in un’economia sociale e nell’equità sociale, il mio è un liberalismo temperato. Quindi al di là di quale sarà il candidato del centrodestra a Ravenna, e mi interessa anche poco, è l’orizzonte nazionale che proprio non mi convince e che mi spinge a fare una scelta di campo diversa. Che peraltro già feci anno scorso.”

Cioè?

“Per le Regionali del 2020 mi sono schierato per Bonaccini e ho sostenuto a livello locale Andrea Corsini. Fra Bonaccini e la Borgonzoni per me non c’era partita. Non ho mai avuto dubbi su chi avesse potuto fare meglio gli interessi dell’Emilia-Romagna e dopo un anno non sono affatto pentito. Il sovranismo di fronte ai problemi della pandemia, dell’economia, dell’Italia e dell’Europa è la strada più sbagliata, che non porta da nessuna parte. Non produce innovazione. Può farci solo regredire.”