Soppressione distaccamento Polizia Stradale Lugo. Ferrero (FdI): “sulla sicurezza non si deve fare cassa”

Alberto Ferrero, portavoce Prov. Fratelli d’Italia, interviene sulla soppressione dei distaccamenti della Polizia stradale che, in Emilia-Romagna, riguarda Lugo e Rocca San Casciano (Casalecchio di Reno era stato già chiuso il 5 ottobre del 2020).

“Non sono state accolte le richieste, avanzate da più parti, di mantenerli in vita. Per quanto riguarda la nostra provincia, l’ufficio di Polizia stradale di Lugo è fondamentale per garantire sicurezza nella circolazione e nel controllo in Bassa Romagna. Se l’obiettivo è l’auspicabile rafforzamento dei servizi della polizia stradale sulle autostrade, ciò non deve passare attraverso l’indebolimento dell’attività di controllo sulle strade statali, provinciali e comunali. Ricordiamo, infatti, che importanti via di comunicazione, come ad esempio la Reale e la San Vitale, transitano dal comune di Lugo e da quelli circostanti e spesso il numero di incidenti su tali vie, è superiore a quello delle autostrade stesse – dichiara Ferrero – .Nonostante questo, negli ultimi sei anni l’organico del distaccamento in questione è stato ridotto di oltre il 60% con l’obiettivo di causarne poi la soppressione”.

“Questo è soltanto un esempio di come il “governo dei migliori” in realtà stia proseguendo sulla stessa falsariga del governo precedente che, se non era dei peggiori, poco ci è mancato” prosegue.

“Per noi di Fratelli d’Italia è una sconfitta non soltanto della politica, incapace di intercettare i bisogni delle comunità locali e di garantire i servizi utili essenziali, ma soprattutto per i normali e gli onesti cittadini che, in questi lunghi mesi di emergenza sanitaria, si sono visti sottoposti a controlli e limitazioni di ogni tipo e che adesso devono fare a meno di un servizio essenziale, come quello della sicurezza stradale, in una zona importante della provincia” sottolinea Ferrero .

“Nel decreto che liquida con un colpo di spugna questi presidi di polizia si motiva il tutto con ragioni di “economie gestionali e operative”, nonché “risparmi di spesa per canoni di locazione di immobili privati e per utenze varie”, come dire: “non ci sono soldi, dunque chiudiamo gli uffici” proseguo il portavoce di Fratelli d’Italia.

“Quello che ci permettiamo di fare notare è che per un servizio come quello di tutela della sicurezza il denaro non si trova, ma per i banchi a rotelle, i monopattini elettrici ed altre amenità, costate all’erario parecchie centinaia di milioni di euro il denaro si è trovato e, riteniamo, fossero meno importanti della sicurezza dei cittadini. Sulla sicurezza e sulla salute non si può fare cassa. Questo lo vogliamo ricordare ai tanti sostenitori del governo Draghi che avevano fatto promesse mirabolanti e poi disattese, a partire dal presidente Bonaccini, ma non solo, che in campagna elettorale aveva chiesto voti e promesso che si sarebbe adoperato per scongiurare la chiusura dei presidi di Casalecchio di Reno, ora chiuso e di Lugo, in chiusura. Noi di Fratelli d’Italia ci impegneremo per evitare che questo presidio di sicurezza venga chiuso e, dall’opposizione, cerchiamo di garantire senza tentennamenti gli interessi dei cittadini” conclude Ferrero.