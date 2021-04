Classi affollate a S. P. in Campiano: preoccupazione di Sangiorgi e Zandoli (Lega)

Come prassi, tutti gli anni verso la metà del secondo semestre gli uffici scolastici iniziano a stilare l’elenco dei ragazzi che dovranno accedere negli istituti scolastici in modo tale da poter verificare l’esatto numero per cui comporre le classi.

A riguardo, i consiglieri territoriali della Lega Enrico Sangiorgi e Lorenzo Zandoli, esprimono preoccupazione per la situazione che si è venuta a creare a San Pietro in Campiano: “sembra presentarsi un caso anomalo riguardo la prima media nella quale il numero minimo per il raggiungimento delle 3 classi è 60 ragazzi, mentre attualmente ce ne sarebbero 52”, affermano i leghisti.

“Considerata la situazione pandemica attuale – aggiungono -, con le possibili aggiunte di iscrizioni durante l’anno in corso, è più che doveroso pensare ad una deroga, come ne sono state fatte in questo anno “eccezionale”, in modo tale da avere 3 classi con un numero massimo di circa 20 ragazzi. A tal proposito potrà essere maggiormente garantito il distanziamento sociale tra gli studenti”.

“Ricordiamo – concludono – che nel programma elettorale del 2016 il sindaco si impegnava alla tutela delle piccole scuole elementari del forese, ma viste le varie soppressioni di classi che si stanno vedendo in questi giorni anche in altre scuole del forese, questa promessa non sembra rispettata. Auspichiamo che il sindaco e la giunta comunale possano intervenire in merito e trovare la giusta soluzione entro il prossimo anno scolastico”.