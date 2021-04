Evento online per Ravenna Coraggiosa: si parla di campagna vaccinale con la giornalista Daniela Minerva di Repubblica

Nel secondo appuntamento degli “Incontri Coraggiosi” – in programma lunedì 12 aprile alle 20,45 sulla pagina facebook di Ravenna Coraggiosa – è in programma un confronto con Daniela Minerva, responsabile delle pagine di medicina e sanità del gruppo Repubblica/L’Espresso e direttrice del mensile “Salute”. Titolo dell’incontro è “Industria Farmaceutica. È possibile una via italiana?”.

“Sarà l’occasione – spiegano da Ravenna Coraggiosa – per approfondire alcune dinamiche che hanno fatto irruzione nel dibattito pubblico. Le vicende di questa campagna vaccinale impongono la necessità di affrontare urgentemente sia il problema della autosufficienza produttiva nazionale ed europea dei vaccini, sia il problema dei brevetti di tutti i vaccini: per entrambe le questioni l’Italia, l’Europa, la comunità internazionale devono trovare urgentemente soluzioni”.