Ancisi (LpRa): la cabina elettrica nel mezzo della pista ciclabile in zona De André verrà rimossa entro il 23 aprile

“È in fase finale di realizzazione, termine massimo il prossimo 31 maggio, il nuovo parco Teodorico, situato tra viale Europa e via Destra Canale Molinetto, in zona Pala De André, dove occupa circa 63 mila metri quadrati di superficie, di cui quasi 16 mila ad uso commerciale. Nell’ambito delle opere di urbanizzazione, poste a carico della ditta privata attuatrice, è stata realizzata, a servizio dell’intero comparto, una nuova pista ciclabile, di cui il Comune di Ravenna ha autorizzato l’apertura anticipata sulla base di una dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dalla direzione lavori il 23 marzo scorso in funzione dell’apertura di alcuni esercizi commerciali. Viceversa, come segnalato sul web la settimana scorsa ad opera di un semplice cittadino, chi abbia finora percorso quella ciclabile si è imbattuto, a fianco della via Travaglini, in una cabina elettrica posta pericolosamente sulla pista stessa” si legge nella nota di Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna.

“Naturalmente, questo alloggiamento della cabina, oltretutto in mancanza di un’idonea segnaletica di restringimento della pista ciclabile, è profondamente sbagliato. A seguito di un intervento di Lista per Ravenna presso gli uffici competenti, effettuato venerdì scorso, la risposta, ricevuta tempestivamente oggi, comunica che sono state disposte sia tale segnaletica, che la messa in sicurezza dell’area circostante il manufatto, la cui rimozione è prevista entro il prossimo 23 aprile, fatti salvi un eventuale maltempo e la programmazione dei lavori per il cablaggio. – continua Ancisi – Vero è che i lavori non sono ancora stati collaudati e lo spostamento del manufatto, unitamente alla verifica di tutte le opere da prendere in carico dall’Amministrazione comunale, costituiranno condizione per l’emissione del certificato di collaudo provvisorio, ragion per cui, nel frattempo, ogni responsabilità rimane in capo alla ditta titolare del permesso di costruzione.”

Lista per Ravenna solleva di nuovo però il tema della mancanza “all’interno dell’amministrazione comunale di una struttura operativa che vigili sulla corretta esecuzione delle opere pubbliche comunali realizzate a carico di privati, ormai molto più numerose di quelle realizzate dall’Amministrazione stessa, affinché, prima che siano di uso pubblico, ne sia verificata la totale idoneità, non limitandosi alle dichiarazioni di regolare esecuzione formulate dalla direzione dei lavori stessi. Si chiede pertanto al sindaco se intende disporre affinché l’Area delle Infrastrutture civili possa essere organizzata allo scopo.”