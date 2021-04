Ravenna. Articolo Uno e Partito Socialista “Insieme per la sfida di un nuovo centrosinistra”

Dopo la riunione del 28 tra i vertici nazionali di Articolo Uno e Partito Socialista Italiano, oggi 12 si sono incontrate le delegazioni ravennati delle due forze politiche guidate dai rispettivi segretari provinciali, Luca Ortolani di Articolo Uno Ravenna e Francesco Pitrelli del Partito Socialista.

Nel merito dei contenuti scaturiti dalla riunione nazionale, Luca Ortolani, Francesco Pitrelli, Gianandrea Baroncini e Lorenzo Corelli condividono in particolare “la necessità di rilanciare una piattaforma larga e inclusiva di tutti i progressisti, democratici ed ecologisti anche alla luce della fase drammatica che il Paese dovrà affrontare a mano a mano che la crisi sanitaria continuerà a far ricadere i suoi effetti sul piano economico e sociale colpendo nel profondo gli equilibri delle comunità”.

“Rimarcando l’appartenenza comune alla famiglia del socialismo europeo – scrivono Ortolani e Pitrelli – si è concordato un impegno per un approfondimento costante su programmi e proposte del Governo Draghi per offrire un contributo utile nel segno di un’alleanza della sostenibilità. A tal fine serve rafforzare l’alternativa alla destra fin dalle prossime elezioni amministrative e stimolare gli alleati alla necessaria innovazione nelle scelte politiche, a cominciare dal ribadire con nettezza che senza salute non c’è ripresa e che nella pandemia aumentano le disuguaglianze da colmare. Toccato anche il nodo amministrative, rispetto alle quali si riconosce particolare importanza all’obiettivo generale di rappresentare la sinistra riformista nell’ambito delle coalizioni di centro sinistra, anche a Ravenna. In provincia questo progetto si è già manifestato anche in altri comuni con sintesi diverse, come ad es. Sinistra per Lugo e Faenza Coraggiosa. Serve andare oltre e farlo indipendentemente da quali siano in questa fase le formule di partecipazione alle elezioni”.