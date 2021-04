Manifestazione del M3V a Ravenna. I no vax al Sindaco: “la vera vergogna è il comportamento del Governo”

Dopo la manifestazione dei no vax in Piazza del Popolo a Ravenna sabato 10 aprile – oltre 200 persone, molte senza mascherina e senza rispettare il distanziamento, con la presenza a quanto risulta anche di militanti del Movimento 3V da fuori Ravenna – c’è stata la durissima presa di posizione del sindaco della città Michele de Pascale: “Proprio ora che la nostra regione sta per tornare in zona arancione, soprattutto grazie ai pesanti sacrifici fatti dalle imprese, dagli studenti e da tutti i cittadini ravennati – ha detto il primo cittadino – dobbiamo assistere ad una vergognosa manifestazione di no vax, i quali, spostandosi apposta anche da Bologna e da altre province, si sono assembrati senza mascherine nella nostra piazza, nel totale spregio delle normative anticontagio, generando anche diversi problemi di ordine pubblico”.

Per Michele de Pascale ciò è “inaccettabile e vergognoso. L’atteggiamento di queste persone è un insulto ai tanti imprenditori, studenti, lavoratori, famiglie che da ormai mesi patiscono una situazione gravosa di disagi e privazioni che ha portato ad una crisi economica e sociale senza precedenti. Non contesto il diritto di manifestazione, nelle settimane scorse, anche a Ravenna, si erano svolte alcune manifestazioni organizzate da associazioni per la tutela del diritto allo studio e in difesa della scuola nel totale rispetto delle normative anticovid, con attenzione al distanziamento e all’uso di mascherine. Oggi invece siamo davanti a questa gravissimo spettacolo di mancanza di rispetto per le regole e per tutti coloro che stanno attraversando le tante difficoltà di questo momento”.

Al Sindaco risponde il Movimento 3V Ravenna contestando integralmente le sue parole. Secondo i no vax “la vera vergogna è il comportamento di un Governo che nasconde ai cittadini tutti gli incartamenti in merito alle decisioni del “fantomatico” CTS… (che) impone regole assurde, spesso contraddittorie e in netto contrasto con la Costituzione. Vogliamo ricordare al primo cittadino che manifestare il proprio dissenso è sinonimo di democrazia. Che pur non condividendole, abbiamo richiesto il rispetto delle regole più volte. – si legge nella nota – Che il nostro movimento è sempre restato nella legalità avendo tutti i permessi in regola. Che lo spostamento per ascoltare i nostri relatori è “garantito” anche in questo periodo e, che l’insulto ai tanti imprenditori, studenti, lavoratori, famiglie che da ormai mesi patiscono una situazione gravosa di disagi e privazioni che ha portato ad una crisi economica e sociale senza precedenti è dovuto a scelte opinabili da parte del governo composto dai suoi colleghi di partito. Continueremo a manifestare il totale disaccordo con le politiche restrittive del Governo e la crisi democratica a cui assistiamo da troppo tempo” conclude il Movimento 3V Ravenna.