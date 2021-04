Nasce il nuovo comitato politico “Ravenna Possibile”

“Non è una discesa in campo, non è uno spot elettorale, è Ravenna Possibile. Ravenna Possibile è un comitato attivo, animato dalla partecipazione di un gruppo eterogeneo e trasversale. Gli iscritti e le iscritte hanno voglia di partecipare e credono nella possibilità di costruire un futuro differente.” Con queste parole si presentano i promotori del nuovo comitato politico “Ravenna Possibile”che aggiungono: “Ravenna Possibile non nasce per le elezioni, nasce per la Politica. Il nostro gruppo è aperto a tutte quelle sensibilità che hanno come valori la giustizia sociale, l’uguaglianza, il lavoro, l’ambientalismo, il femminismo, i diritti umani: con il preciso intento di far coincidere questi valori nella sua azione.”

“Siamo aperti a tutti ed a tutte coloro che vogliono partecipare, con volontà e con forza. Vogliamo mettere in comune le nostre esperienze, le nostre personalità, le nostre sensibilità. Vogliamo creare uno spazio cittadino che sia un riferimento, per la persona, per il quartiere, per la città” continuano da Ravenna Possibile.

“Un luogo di inclusione e di accettazione, basato sull’ascolto attivo dei bisogni di tutte e tutti. Un luogo in cui sporcarsi le mani per la costruzione di un futuro più giusto e migliore. Noi ci siamo, ci sono le nostre pagine social per contattarci e ci sono le nostre riunioni, per ora online.Vi aspettiamo fiduciosi” conclude Ravenna Possibile.

Le pagine social di Ravenna Possibile: Facebook – Possibile Ravenna; Instagram – possibileravenna; Twitter – PossibileRA.

Mail: ra.possibile@gmail.com.