Giovani Democratici Ravenna: “Quotidiano specifica che vittima d’incendio è ‘trans’: cambiare titolo, è offensivo”

I Giovani Democratici di Ravenna, attraverso una nota del Segretario Alberto Franchini, prendono posizione su un argomento di grande rilevanza: “Ieri – scrivono i GDR – un noto quotidiano locale ha deciso di titolare la notizia di un incendio domestico specificando, sia nel titolo che all’interno dell’articolo, che la vittima dell’incendio è transessuale. Ci chiediamo quale rilevanza giornalistica possa avere una notizia del genere”.

“Si tratta di una persona – avanza Franchini – indipendentemente dalla sua identità di genere. Se il/la giornalista pensa che il termine “persona” sia troppo generico, ecco un consiglio: se una persona si identifica come uomo, è un uomo. Se si identifica come donna, è una donna. Titoli del genere da parte di testate che sono un punto di riferimento per tanti cittadini ci fanno capire quanto nella nostra società la transfobia sia dilagante e quanto ancora ci sia da fare”.

“Come Giovani Democratici saremo sempre al fianco della comunità LGBT+, in prima linea per i diritti di chi ne ha meno. Chiediamo che il quotidiano in questione cambi questo titolo e si scusi per l’accaduto. Solo riconoscendo i propri errori vi si può porre rimedio ed evitare che vengano ricommessi in futuro” conclude Franchini.