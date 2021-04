Italia Viva Lugo su dimissioni assessora Ancarani: “Operazione politica poco convincente”

Italia Viva Lugo desidera esprimere “un sincero ringraziamento all’Assessora Valentina Ancarani per il lavoro svolto in questi anni nell’Amministrazione Comunale Lughese. L’hanno contraddistinta un impegno serio e costante, una donna sempre rispettosa ed educata nei confronti di tutti, maggioranza e opposizione.”

Italia Viva augura inoltre “buon lavoro al nuovo assessore Luciano Tarozzi, segretario di Confartigianato Lugo, che assumerà le deleghe alle Attività produttive, per dovere di cronaca oggi in capo al Sindaco e non all’assessora dimissionaria.”

“Stupisce questa decisione di avvicendamento – prosegue Italia Viva – che si dimostra per altro in controtendenza rispetto al nuovo corso intrapreso a livello nazionale dal neo segretario del PD Enrico Letta, ossia di valorizzare il ruolo delle donne. La scelta, “concordata” e condivisa dalla maggioranza di governo, di chiedere un passo indietro all’Assessora Ancarani in nome di “un rilancio dell’azione amministrativa” nei confronti di un mondo molto colpito dalla pandemia come quello delle imprese e del lavoro, dimostra una evidente debolezza del PD lughese, incapace di difendere e valorizzare l’operato dei propri amministratori, ancorché di formare una nuova classe dirigente ancor più in tema femminile. Evidenze in tal senso sono state sottolineate a gran voce anche da rilevanti esponenti femminili del pd locale e provinciale.”

“Quest’operazione politica – prosegue Italia Viva – risulta essere poco convincente per diversi aspetti: il primo motivo dello sconcerto è che le deleghe di sviluppo economico assegnate a Tarozzi erano in capo al sindaco e non all’assessora Ancarani, quindi semmai le eventuali mancanze non sarebbero da imputare ad altri se non a lui stesso; fra l’altro si tratta delle stesse deleghe che il Sindaco Ranalli ha da poco assunto nell’ambito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Apprare quindi incongruente lasciarle a Lugo e mantenerle in Unione. Secondo, non si spiega cosa potesse impedire il rilancio dell’azione amministrativa il mantenimento dell’assetto esistente; terzo, ma non meno importante, Valentina Ancarani è stata scelta come assessora per ben due volte dal Sindaco nei due mandati, quindi male male non dovrebbe aver lavorato, altrimenti non si spiegherebbe la giustificata riconferma.”

“Spiace davvero molto che, ancora una volta, sia una donna a dover fare un “passo indietro”, soprattutto quando a chiederlo è un dirigente di un partito che, almeno a livello nazionale, sta facendo della parità di genere e della valorizzazione del ruolo delle donne una battaglia importante e caratterizzante. Molta gratitudine e stima per Valentina Ancarani che ha accettato di mettere il “bene comune”, il bene della propria città davanti alle proprie legittime ambizioni personali, sacrificando il suo ruolo, il suo impegno e il suo lavoro facendosi da parte. Resta l’amarezza e la consapevolezza che le donne, per conquistarsi e meritarsi i posti dove esercitare il potere, devono percorre ancora tanta strada indipendentemente dalle competenze possedute” conclude Italia Viva.