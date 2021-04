Margotti (Pd Ravenna): “Garantire ricaduta equilibrata degli investimenti in agricoltura su tutti gli ambiti territoriali”

A partire da questi mesi è in atto la discussione tra la Regione Emilia-Romagna, gli Enti Locali e le associazioni degli agricoltori in merito alle priorità strategiche e all’utilizzo delle risorse per il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) relativo al biennio in transizione 2021-2022.

“In attesa dell’entrata in vigore della nuova politica agricola comune, per il biennio 2021-22 continuano ad applicarsi le regole della PAC 2014-2020. Dal 2023, invece, i fondi europei per l’agricoltura – spiega Lorenzo Margotti Consigliere Comunale PD di Ravenna – dovrebbero essere gestiti in base alla riforma, che prevede un nuovo modello di gestione centralizzato che, attraverso un Piano strategico nazionale, stabilirà̀ la programmazione sia delle risorse per i pagamenti diretti, nell’ambito del primo pilastro, che di quelle per lo sviluppo rurale, nel secondo.”

“Le risorse per entrambi i periodi – prosegue Margotti – quello transitorio 2021-22 e quello della nuova PAC 2023-27, provengono dal Quadro finanziario pluriennale, che per il settennato assegna alla Politica agricola comune 336,4 miliardi di euro a prezzi 2018. Nel primo biennio, però, la politica di sviluppo rurale beneficia anche di fondi aggiuntivi provenienti da Next Generation EU: 7,5 miliardi in tutto, oltre 8 in prezzi correnti, di cui circa 910 milioni di euro per l’Italia.”

“Nella seduta del consiglio comunale di Ravenna di martedì 20 Aprile, presenteremo un question time – afferma Lorenzo Margotti Consigliere Comunale PD – con il quale chiediamo all’assessore Massimo Cameliani, quali iniziative intende assumere nel dialogo costruttivo con la Regione Emilia – Romagna, per una corretta ed equilibrata ripartizione delle risorse agricole su base regionale, in particolare per gli interventi del PSR riconosciuti all’interno della Provincia di Ravenna, vista la sua conformazione e caratterizzazione legata al settore agroalimentare che ha da sempre rivestito un ruolo di grande importanza in termini economici e sociali”.