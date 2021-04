Il movimento Vittorio Sgarbi – Rinascimento è a fianco di Rete Civica e appoggia La Pigna e Veronica Verlicchi a Ravenna

I coordinatori regionali Alecs Bianchi per Rete Civica Emilia-Romagna e Cosimo Iaia per Vittorio Sgarbi Rinascimento, alla presenza del Consigliere Regionale Marco Mastacchi, del Consigliere Comunale di Rimini “Rete Civica” Davide Frisoni, di Roberto Ticchi coordinatore per Ravenna della lista civica “La Pigna” e della candidata Sindaco di Ravenna Veronica Verlicchi, hanno siglato un accordo elettorale per le prossime elezioni amministrative dell’autunno 2021. “L’alleanza nasce con l’obiettivo di rispondere alle sempre maggiori esigenze avanzate da molti cittadini di partecipare attivamente alla vita comunale attraverso una rappresentanza reale e fattiva, con decisioni condivise con la cittadinanza e con chi rappresenta sul territorio le realtà sociali, imprenditoriali e di categoria. – si legge in una nota – La candidatura di Rimini a capitale italiana della cultura nell’anno 2024 rappresenta un importante traguardo che porterà enormi benefici a tutte le città della Romagna e dell’Emilia.”

È prevista una conferenza stampa con la presenza dell’On. Vittorio Sgarbi ed i referenti regionali e comunali delle suddette liste civiche, ma non si specifica né il luogo né la data.