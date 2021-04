Pompignoli e Di Cioccio (Lega): a Mezzano marciapiedi e pista ciclopedonale in grave stato di degrado. L’amministrazione intervenga

“Occorre riparare al più presto il marciapiede e la pista ciclopedonale in via Bassa, a Mezzano”. Così, in una nota, il consigliere territoriale leghista, Claudio Di Cioccio ed il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Nicola Pompignoli, evidenziano il grave stato di degrado in cui versano il marciapiede e la pista ciclopedonale in via Bassa, nel tratto in prossimità di via Santerno Ammonite, a Mezzano.

“Nonostante la Lega abbia ripetutamente sollevato il problema, chiedendo che il marciapiede e la pista ciclopedonale fossero riportati in un idoneo stato di funzionalità, nulla è stato fatto. – si legge nella nota – Lungo il tratto indicato vi sono numerosi dossi e avvallamenti, formatisi subito dopo la realizzazione della pista ciclopedonale, tali da impedire il drenaggio dell’acqua e rendendola sostanzialmente impraticabile nelle giornate di pioggia. Sul lato opposto l’asfalto è totalmente disfatto, generando un persistente rischio d’inciampo, soprattutto per le persone anziane. Tra l’altro, proprio sull’incrocio tra le due vie vi è un attraversamento pedonale che conduce gli alunni alla vicina scuola. D’altra parte, l’incuria del marciapiede di via Bassa non è un caso isolato, ma ci pervengono costanti segnalazioni da abitanti di diverse frazioni del forese e del centro cittadino. Inoltre, è appena il caso di farlo presente all’amministrazione in scadenza di mandato, ha poco senso realizzare nuove piste ciclabili e/o ciclopedonali se non si mantengono in buono stato di efficienza e manutenzione quelle già esistenti.”