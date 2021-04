Maiolini e Piccinini (M5S) sul Porto di Ravenna: “bene il progetto Hub Portuale che prende una direzione ecologicamente sostenibile”

“Il progetto di riqualificazione del porto di Ravenna ci sembra si stia sviluppando secondo i principi della sostenibilità ambientale e del contenimento delle fonti inquinanti. Innovazioni come quella dell’elettrificazione delle banchine e dell’eco-dragaggio dei fondali vanno nella direzione, da noi sempre auspicata, per accompagnare il Porto di Ravenna verso un’autentica transizione ecologica”. È quanto dichiarano il consigliere comunale Marco Maiolini e la capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle, Silvia Piccinini, al termine della visita al Porto di Ravenna che si è svolta nella giornata di ieri, venerdì 23 aprile.

“Abbiamo voluto renderci conto di persona di quale fosse l’idea di sviluppo proposto dal progetto ‘Ravenna Port Hub’ – spiegano Silvia Piccinini e Marco Maiolini – Grazie alla disponibilità del presidente Daniele Rossi e del suo staff, abbiamo potuto conoscere nel dettaglio quale sarà il nuovo volto del porto che deve diventare sempre di più un nodo strategico per quanto riguarda la movimentazione delle merci, non solo per l’Emilia-Romagna. Con l’obiettivo di creare anche una reale e vantaggiosa alternativa al trasporto su gomma grazie proprio ad una integrazione finalmente efficace con la nostra rete ferroviaria”.

Particolarmente apprezzate due delle novità introdotte dal progetto dell’hub portuale: quella dell’elettrificazione della banchine della nuova stazione marittima destinata alle navi da crociera, che permetterà ai natanti in sosta di poter spegnere i motori e quindi di non bruciare gasolio per poter alimentare le proprie strutture, e la sperimentazione di un eco-dragaggio dei fondali (che parteciperà all’escavo fino a 12,5 metri in una prima fase) e che permetterà di riutilizzare quasi totalmente il materiale prelevato in un’ottica di economia circolare.

“Si tratta di due proposte che avevamo avanzato in Consiglio comunale e siamo davvero soddisfatti che l’Autorità Portuale le stia facendo proprie – aggiunge Marco Maiolini – segnale questo di una chiara volontà di dare al nuovo progetto una connotazione ambientale importante. Il presidente Rossi, ci ha rassicurato anche sull’impegno da parte dell’ADSP di lavorare per la futura realizzazione di un impianto di trattamento dei sedimenti, vera svolta per la sostenibilità, nonché il mantenimento dei fondali del canale Candiano”.

“Da quello che abbiamo potuto vedere – conclude Silvia Piccinini – il progetto della nuova area portuale partirà con una forte attenzione alla sostenibilità ambientale, aspetto che, fino ad oggi forse, non aveva avuto la centralità che meritava. Segnale questo che ci fa ben sperare per il futuro, non solo di Ravenna, ma di tutte le infrastrutture dell’Emilia-Romagna”.

Intanto, lunedì 26 aprile alle 20.45 il progetto “Ravenna Port Hub” sarà al centro della terza serata de “La piazza delle idee”, il ciclo di incontri online organizzato dagli attivisti del Movimento 5 Stelle di Ravenna.

AMBIENTE, PICCININI (M5S): “CONFRONTO CON IL SINDACO DE PASCALE SU COMUNITÀ ENERGETICHE. PROGETTO VA AVANTI ANCHE A RAVENNA”

“Anche a Ravenna si va avanti con le comunità energetiche”. Ad annunciarlo con un post sulla sua pagina Facebook è Silvia Piccinini, capogruppo regionale del MoVimento 5 Stelle, che ieri ha incontrato il sindaco di Ravenna, Michele De Pascale, assieme al consigliere comunale Marco Maiolini. “Abbiamo incontrato il sindaco per cominciare pensare a come il Comune possa esercitare un ruolo da protagonista per loro nascita – spiega – Dopo l’approvazione della mia risoluzione in Regione, infatti, Enti locali ed istituzioni pubbliche anche in Emilia-Romagna possono e devono promuovere una straordinaria opportunità, voluta dal Movimento 5 Stelle, che rivoluzionerà il nostro sistema energetico, rendendolo sempre più equo e sostenibile” conclude la capogruppo regionale M5S.