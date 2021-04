Ravenna Coraggiosa: reading politico sulla Resistenza e sulla Libertà in occasione del 76° anniversario della Liberazione

“Per il secondo anno consecutivo la pandemia non ci consente di riunirci tutte e tutti in piazza, a celebrare la giornata più bella, quella che ricorda il sacrificio delle donne e degli uomini coraggiosi che sconfissero il fascismo, in nome degli ideali di giustizia e libertà. Noi non rinunciamo a rendere onore e merito ai partigiani e alle partigiane che hanno reso Ravenna Città Medaglia d’Oro al Valore della Resistenza, per questo vi invitiamo a collegarvi sulla nostra pagina facebook per celebrare l’anniversario della Liberazione insieme, distanti fisicamente ma uniti e unite nei valori.” Così Ravenna Coraggiosa.

Le voci narranti dell’incontro saranno: Luigi Dadina, attore e fondatore del teatro delle Albe, Nicoletta Bacco, bibliotecaria coraggiosa e Cecilia Regard, giovane militante antifascista dell’ANPI sezione Fuschini. Intervengono Guido Pasi e il Senatore Vasco Errani. Conduce Domenico Esposito. L’appuntamento è fissato per il 25 aprile alle 18, in diretta sulla pagina facebook di Ravenna Coraggiosa.

Lunedì 26 aprile alle 20.45 per la serie “Incontri Coraggiosi” si terrà un appuntamento con Roberto Riverso, Giudice della Corte Costituzionale e Consulente del Ministro Orlando. L’incontro si terrà, ovviamente, on line sulla pagina facebook di Ravenna Coraggiosa. Per chi non dispone di un accesso a facebook sarà possibile ugualmente seguire l’evento collegandosi attraverso un qualsiasi motore di ricerca e digitando il seguente indirizzo: http://facebook.com/ravennacoraggiosa/