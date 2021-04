Ravenna. Celebrato il 76esimo anniversario della Liberazione

Il 25 aprile Ravenna ha celebrato il 76esimo anniversario della Liberazione con una serie di iniziative commemorative e momenti di approfondimento storico e culturale, nel rispetto dei provvedimenti anti Covid-19.

Le celebrazioni sono iniziate alle 10,30 presso il Ponte degli Allocchi, dove s’è svolta la deposizione di corone al monumento in memoria dei martiri.

Alle 11 in piazza del Popolo, ed in diretta streaming su facebook e youtube, ha avuto luogo la deposizione di corone alla lapide dei partigiani caduti per la liberazione dal nazifascismo, seguita dalla trasmissione del video “Libertà va cercando”.

Nel pomeriggio verranno pubblicati sulla pagina facebook del Comune di Ravenna e del sindaco Michele de Pascale

diversi video per i quali si ringrazia l’Istituto storico della Resistenza e dell’età contemporanea in Ravenna Al link http://bit.ly/25-aprile-ra-2021 il programma dettagliato delle celebrazioni