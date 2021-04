Anche a Ravenna il progetto di Coraggiosa. Sindaco De Pascale: “Contributo importante per il centrosinistra”

Nella serata del 29 aprile, il Sindaco di Ravenna Michele De Pascale, ha incontrato Ravenna Coraggiosa, realtà politica nata con Elly Schlein: inizialmente a livello regionale dove nel febbraio scorso ha contribuito alla rielezione di Stefano Bonaccini alla Presidenza della Giunta dell’Emilia – Romagna e che anche nell’ultima tornata amministrativa a Faenza ha portato alla coalizione di centro-sinistra un contributo significativo sia in termini elettorali che di idee e di proposte.

“Ora il progetto di Coraggiosa finalmente si radica anche a Ravenna proponendosi come una componente importante a presidio della sinistra nell’alleanza politica e civica che stiamo costruendo a sostegno della mia ricandidatura a Sindaco” -afferma il Sindaco De Pascale nel suo intervento odierno- “Costituitasi nei mesi scorsi sullo slancio di appello pubblico che ha raccolto oltre 200 adesioni, Ravenna Coraggiosa rappresenta un’innovazione significativa e ambiziosa per tutto il campo della sinistra.

Elly Schlein

Nel corso dell’incontro di ieri abbiamo condiviso la necessità di costruire un programma solido e fortemente innovativo basato su temi e obiettivi concreti e di qualità sulla base dei quali portare avanti un confronto leale e costruttivo con tutte le forze civiche e politiche che desiderino dare una mano, mettendo da parte pregiudizi di altra natura.

Transizione ecologica, parità di genere, beni comuni, diritti, lavoro, sanità pubblica, cultura e scuola, come cardine della comunità, sono le tematiche su ci siamo confrontati e che troveranno certamente ampio spazio nel mio programma.

Pertanto sono estremamente contento che anche Ravenna possa contare su una lista Coraggiosa nel centrosinistra e sono certo che il loro contributo sarà fondamentale per i prossimi cinque anni per la città di Ravenna”.