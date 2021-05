Il 3 maggio l’incontro “Come stanno i nostri ragazzi?” organizzato dal PD di Conselice

Lunedì 3 maggio, alle ore 20,30, Il PD di Conselice organizza l’incontro “Come stanno i nostri ragazzi?” per parlare della situazione attuale dal punto di vista dei giovani, “dei ragazzi della generazione Covid ancora troppo giovani per essere considerati adulti, non abbastanza grandi e sufficientemente indipendenti per far sì che la loro condizione rappresenti un problema sociale tale da intervenire. Così – spiegano dal Pd – rimangono osservatori silenziosi del mondo, privi di una narrazione pubblica che li riguardi davvero.”

All’incontro sarà presente Sabrina Scelfo, medico psicoterapeuta, e Petra Benghi responsabile del servizio Nuove Generazioni dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

La serata sarà visibile in diretta streaming sulla pagina facebook del PD Conselice oppure collegandosi al link che sarà reso disponibile sulla medesima pagina.



Sabrina Scelfo