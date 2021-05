“Il ciclo non è un lusso”: Ravenna Coraggiosa: “Bene l’iniziativa di Ravenna Farmacie, ma occorre non fermarsi”

Da lunedì 10 maggio prenderà il via nelle Farmacie Comunali di Ravenna Farmacie la campagna di sensibilizzazione “Il ciclo non è un lusso”, l’iniziativa che si prefigge l’obiettivo di mettere in campo azioni per ridurre il costo economico di quello che è il ciclo mestruale di una donna, abbattendo l’aliquota IVA sugli assorbenti, che in Italia è al 22% come per i beni di lusso.

“Bene ha fatto Ravenna farmacie a lanciare “il ciclo non è un lusso”, un’azione che attendavamo da tempo – scrivono da Ravenna Coraggiosa – Non solo accogliamo questa iniziativa con favore ma crediamo che il nostro lavoro di questi giorni sul tema abbia prodotto un primo risultato importante. Il ragionamento è ampio e articolato, speriamo possa al più presto coinvolgere anche le attività private e la grande distribuzione. Occorre non fermarsi, affrontarlo nel suo complesso istituendo un tavolo di collaborazione che metta in relazione la ASL e le scuole superiori, così da garantire al loro interno la distribuzione gratuita di assorbenti. La stessa politica si potrebbe attuare a tutte le under 26 tramite i consultori (come già avviene per i dispositivi anticoncezionali). Il pubblico deve dare l’esempio e quindi ben venga questa iniziativa di Ravenna Farmacie. Ora parta una diffusa e approfondita campagna di informazione che possa garantire un coinvolgimento su tutto il territorio”.

Ravenna Coraggiosa ribadisce “l’auspicio che il Governo ed il Parlamento prevedano un’immediata riduzione dell’aliquota per i prodotti igienico-sanitari femminili, attualmente al 22%, fino ad arrivare alla detassazione dei beni essenziali alla salute ed all’igiene femminile. Ci facciamo promotori anche di chiedere alla Regione Emilia-Romagna di affrontare il fenomeno della “povertà mestruale” attraverso uno studio qualitativo delle fasce economicamente a rischio, e prevedere un piano di agevolazioni economiche per l’acquisto di prodotti sanitari e igienici femminili per le fasce più deboli. Questi sono i punti che abbiamo presentato al sindaco De Pascale con un “question time” già depositato, sicuri che sarà al nostro fianco anche in questa battaglia di civiltà”.