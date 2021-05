Enrico Aimi, coordinatore regionale di Forza Italia: “per noi l’avvocato Ancarani resta in campo a Ravenna”

Forza Italia risponde no. Non entra nell’alleanza che dovrebbe sostenere Filippo Donati. E la risposta arriva poche ore dopo la presentazione del Cantiere Ravenna, con una dichiarazione secca: abbiamo il nostro candidato, Ancarani, e andiamo avanti. “Dispiace che gli amici di Lega e Fratelli d’Italia abbiamo annunciato oggi, in una precipitosa conferenza stampa, la candidatura dell’albergatore Filippo Donati a sindaco di Ravenna. È un imprenditore certamente capace nel proprio ambito professionale, ma riteniamo non abbia purtroppo la forza politica necessaria e sufficiente per contrastare fino in fondo questa amministrazione rosso porpora. Qui occorre un “combattente” politico, alternativo in maniera vigorosa e decisa ad un sistema che non può continuare a perpetuare se stesso. L’opposizione deve essere a 360 gradi. Ravenna, per sua alta importanza strategica, rientra peraltro, di fatto, nella lista delle città attenzionate dall’accordo nazionale tra i partiti e confidiamo, dunque, che il principio di unità che contraddistingue da sempre la coalizione di centrodestra venga preservato anche in questa occasione, senza compromessi al ribasso di dubbia efficacia e portata elettorale.” Così in una nota il Sen. Enrico Aimi Coordinatore Regionale Emilia-Romagna di Forza Italia.

“Forza Italia ha allo stato il proprio candidato, l’avvocato Alberto Ancarani, neo responsabile regionale dell’organizzazione politica del Movimento Azzurro. Siamo certi che per capacità ed esperienza amministrativa, sia la figura giusta per contrastare lo strapotere delle sinistre che hanno messo da troppi anni Ravenna sotto una campana di vetro, occupando gramscianamente ogni spazio politico. Dopo la tragedia della pandemia c’è bisogno di un forte rilancio, di competenza e soprattutto di visione per una città dal respiro europeo. Gli elettori ravennati hanno bisogno di riconoscersi in un politico che abbia alle spalle un percorso di specchiata coerenza politica e affidabilità. Forza Italia non intende deluderli” conclude il Sen. Enrico Aimi di Forza Italia.