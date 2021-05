Bagnacavallo. Festa dell’Europa, tenuto l’incontro online “Europa ieri e oggi”

Si è tenuto questa mattina l’evento online Europa ieri e oggi, promosso dal Comune di Bagnacavallo e da un gruppo di associazioni bagnacavallesi coordinate dall’associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim, per celebrare la Festa dell’Europa.

Dopo i saluti della sindaca Eleonora Proni e della presidente dell’associazione Amici di Neresheim Gabriella Foschini, è intervenuta la studiosa Maria Pia di Nonno, che ha parlato della sua ultima ricerca dedicata al gruppo di studenti tedeschi La Rosa Bianca che lottò contro il nazismo.

L’europarlamentare Elisabetta Gualmini si è poi soffermata sulle opportunità fornite dall’Europa ai giovani e sulle misure adottate dall’Unione europea per fronteggiare l’emergenza sanitaria e le sue conseguenze socio-economiche.

Hanno infine portato il loro saluto dedicato all’Europa il dirigente scolastico Moreno Folli e i rappresentanti della Consulta delle ragazze e dei ragazzi, mentre le terze della scuola secondaria di I grado di Bagnacavallo e Villanova erano collegate dalle loro classi. Gli interventi dell’associazione musicale Doremi hanno aperto e chiuso la diretta.

L’iniziativa è stata trasmessa in streaming ed è ora disponibile sul canale YouTube del Comune di Bagnacavallo. Per tutto il fine settimana piazza della Libertà e le vetrine del centro storico resteranno “vestite” con i colori dell’Europa e nelle ore serali e notturne la scultura di Venanzo Crocetti Fanciulla con le trecce presso la Torre civica sarà illuminata di blu, colore della bandiera europea.

Le iniziative per la Festa dell’Europa sono organizzate in collaborazione con l’associazione Amici di Neresheim, l’Istituto comprensivo Berti, le associazioni Pro Loco, Comunicando, Bagnacavallo Fa Centro, Avis, Auser, Doremi, Tutti per la scuola, L’Incontro Villa Prati e il Lions Club Bagnacavallo.