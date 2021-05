Ad “Incontri coraggiosi” si parla di cultura con Laura Gambi e Luigi Dadina

Laura Gambi e Luigi Dadina, una scrittrice ed un attore fondatore del Teatro delle Albe, lunedì 10 maggio alle 20,45 saranno ospiti dell’ Incontro Coraggioso, organizzato da Ravenna Coraggiosa per parlare di “Cultura”

“Con la cultura non si mangia” era lo slogan di Tremonti durante i governi Berlusconi. Nulla di più sbagliato! La pandemia da cui, forse, stiamo uscendo lo dimostra. Anche se i teatri, i cinema, le sale da concerto sono state chiuse per tanto tempo, il lievito della cultura ha continuato a lavorare ed a nutrire gli spiriti.

L’incontro si terrà, ovviamente, on line sulla pagina facebook di Ravenna Coraggiosa. Per chi non dispone di un accesso a facebook sarà possibile ugualmente seguire l’evento collegandosi attraverso un qualsiasi motore di ricerca e digitando il seguente indirizzo: http://facebook.com/ravennacoraggiosa/