Ancisi (LpRa): Pista ciclabile di via San Mama, dov’è il cantiere?

secondo Alvaro Ancisi (Lista per Ravenna) “L’ansia di prestazione e la sindrome di esibizionismo a scopo preelettorale ha indotto la Giunta comunale a far pubblicare dai giornali, inducendo ad altrettanto anche la Federazione degli Amici della bicicletta, la notizia errata che 10 sarebbero iniziati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile di via San Mama, ora esistente nel solo tratto tra piazzetta Anna Magnani e vicolo Plazzi, tale da raggiungere la rotonda Irlanda, collegandosi con la ciclabile di viale Berlinguer”.

“Alcuni dei 470 cittadini del quartiere San Rocco che firmarono la petizione di Lista per Ravenna – avanza Ancisi – a cui si deve il risultato che quest’opera importante si faccia nel 2021, prima assolutamente non ipotizzabile, hanno percorso l’intera via San Mama ansiosi di fotografare l’evento, senza però vederne traccia. La ditta appaltatrice ha comunque già preso in carico i lavori, che dunque non sono più in discussione, ma correttezza vorrebbe che ogni annuncio non prevarichi mai, senza pubblicarne le ragioni di forza maggiore, la notizia”.