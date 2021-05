Sindaco de Pascale e assessore Fagnani a Villanova di Ravenna fanno il punto sugli interventi realizzati 

Questa mattina il sindaco Michele de Pascale e l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani si sono recati a Villanova di Ravenna dove hanno incontrato il presidente del comitato cittadino Lorenzo Merola e il presidente del consiglio territoriale di Ravenna sud Antonio Mellini per inaugurare alcuni interventi realizzati dal Comune.

Tra questi l’intitolazione del Giardino pubblico di via Balbi alla ciclista Alfonsa Rosa Maria Morini Strada, pioniera del ciclismo femminile, alla presenza di Anna Mei, ciclista a sua volta e più volte campionessa del mondo di mountain bike, che oggi vive a Villanova; e poi l’impianto dell’illuminazione pubblica in via San Giuseppe e la consegna della piazzetta tra via Villanova, via Don Carlo Ghirardini, via Balbi e via Volterra.

E’ stato quindi fatto il punto sugli interventi programmati tra il 2021 e il 2023 tra cui l’asfaltatura del parcheggio del cimitero, la sostituzione della tettoia della sede del comitato cittadino e l’installazione del box velox, i marciapiedi di via San Giuseppe, l’asfaltatura delle vie San Giuseppe, Viazza di Sopra, Canaletta, Santa Caterina e la strada alternativa alla via Cupa.